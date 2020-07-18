Bruno Nazário elogia força da torcida do Botafogo: 'Dá confiança'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em um período que as pessoas não podem ir ao estádio por conta da pandemia do novo coronavírus, a torcida do Botafogo tenta se fazer presente de forma virtual. Nas últimas semanas, os botafoguenses ultrapassaram a marca de 30 mil sócios-torcedores e ajudaram os funcionários do clube com a compra de ingressos virtuais para as partidas do Alvinegro.

O meio-campista Bruno Nazário, em entrevista à "Botafogo TV", nesta sexta-feira, agradeceu o empenho da torcida mesmo de longe. Para o camisa 10, isso motiva os jogadores.

- Feliz por essa movimentação. Muito importante esses novos 3 mil sócios para o Botafogo, um time de massa. Espero que continuem fazendo a parte deles fora de campo. Isso dá mais confiança pra nós todos jogarmos por todos eles - afirmou.

- É muito legal. A gente vem passando por um momento tão difícil, os torcedores ajudando os funcionários com a dificuldade que estamos passando. Parabéns a todos, a gente tem que crescer cada dia mais. Tenho certeza que vai dar tudo certo - completou.Com dias livres, o Botafogo treina com foco exclusivo no começo do Campeonato Brasileiro, marcado para 9 de agosto. Bruno Nazário admite que a torcida fará falta, mas que os jogadores devem representar os fãs dentro de campo.

- É complicado jogar sem a nossa torcida. É muito difícil, mas tenho certeza que eles estão nos acompanhando. Temos que levar isso para dentro de campo. Temos que correr para todos os torcedores. Temos que se doar e colocar o foco nesse Brasileiro e na Copa do Brasil, tão importante para todos. O Botafogo é grande - analisou.

O meio-campista confia que o Botafogo pode chegar longe na Copa do Brasil e ter uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro com os reforços que estão chegando - entre eles, é claro, Salomon Kalou.