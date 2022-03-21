Bruno Nazário agradece à torcida do Vasco e garante dedicação na Série B: 'Não vai faltar empenho'

A eliminação no Campeonato Carioca é irreversível, mas o apoio da torcida do Vasco ao time é inesgotável. E foi a ela que o meia Bruno Nazário se dirigiu após a derrota para o Flamengo, no último domingo. Agora mirando a Série B do Campeonato Brasileiro, ele garante a dedicação da equipe cruz-maltina rumo ao acesso de volta à elite nacional.- Sem palavras para descrever o apoio que vocês estão nos dando todo esse tempo. Infelizmente não conseguimos o resultado que vocês merecem, mas não vai faltar empenho do nosso grupo. Sinto um orgulho imenso de vestir a camisa de um gigante com uma torcida tão apaixonada como a do Vasco. Seguirei trabalhando para ajudar o clube a voltar ao lugar que ele merece. Obrigado por acreditarem em nós - publicou no Instagram.