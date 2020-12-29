Bruno Menezes comemora título do Paulista Sub-20 e projeta reta final do Brasileirão

Crédito: Fabio Menotti/ Palmeiras

No último sábado (26), o Palmeiras conquistou o título do Paulista Sub-20 diante do Corinthians e algumas peças interessantes do elenco palestrino chamaram a atenção pelo desempenho durante toda a competição. Dentre elas, o meia Bruno Menezes, de 18 anos.

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Após ficar mais de um ano fora do Palmeiras por conta de imbróglio com o antigo empresário, o meia se destacou na campanha que levou o Verdão à taça, somando três gols e quatro assistências em dez partidas disputadas.

Bruno entrou no segundo tempo da decisão, quando a equipe palmeirense ainda perdia por 1 a 0. Em poucos minutos dentro do gramado, melhorou o desempenho do meio-campo e deu assistência para o gol de empate, possibilitando a disputa de pênaltis, na qual o Palmeiras venceu por 3 a 1.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEm conversa exclusiva com o LANCE!/NOSSO PALESTRA, ele comemorou suas atuações durante o estadual, destacou a vontade de entrar em campo pelo Verdão, ressaltou a importância do crescimento dos atletas ao longo da competição e parabenizou a equipe:

- Estou extremamente feliz e satisfeito com meu desempenho no Paulista. Ficar fora por um ano foi difícil, mas voltei empolgado e com vontade de melhorar cada vez mais. Meu objetivo principal é sempre ajudar a equipe para buscarmos as vitórias, então é muito bom saber que pude contribuir com gols e assistências para que a gente pudesse conquistar o título. Mais do que vencer o campeonato, é importante ver o crescimento que nosso elenco teve no decorrer das partidas. Todos estão de parabéns.

Após levantar a taça do estadual, o elenco palmeirense já virou a chave para o Brasileirão da categoria, torneio que disputa com o Atlético-MG uma vaga na semifinal. Bruno Menezes afirma que a equipe precisa aproveitar as oportunidades criadas e dispor de concentração durante os 180 minutos de decisão:

- Agora nosso foco fica apenas no Brasileirão, onde teremos dois jogos complicados contra um adversário qualificado, mas temos condições de avançar pra semifinal. Com o primeiro jogo em casa, temos de aproveitar pra buscar a vantagem no confronto. Contra um time forte como o Atlético, não podemos desperdiçar as chances criadas e temos que manter a concentração máxima do início ao fim.