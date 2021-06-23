Bruno Mendez será o 14º jogador liberado por empréstimo pelo Corinthians

Crédito: Van Campos/Agência LancePress!

Prestes a deixar o Corinthians para defender o Internacional por empréstimo até o fim da temporada, o zagueiro Bruno Méndez formará um time de emprestados pelo Timão, que possui outros 13 jogadores.

O goleiro Walter (Cuiabá); o lateral-direito Michel Macedo (Juventude), os meias Richard (Athletico-PR), Éderson (Fortaleza), Matheus Jesus (Juventude) e Sornoza (Tijuana-MEX); e os atacantes André Luís (Atlético-GO), Janderson (Atlético-GO), Jonathan Cafú (Cuiabá), Marquinhos (Sport), Everaldo (Sport) e Matheus Davó (Guarani) estão cedidos até o dia 31 de dezembro de 2021, assim como será com Méndez ao Colorado.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o app de resultados do LANCE!Em alguns desses negócios, o Corinthians paga parte dos salários, diferentemente do que ocorrerá com o defensor uruguaio, que terá os vencimentos assumidos integralmente pelo Inter até o fim desta temporada. O clube gaúcho ainda pagará ao Timão R$ 500 mil pelo empréstimo.

Bruno Méndez tem contrato com o Alvinegro do Parque São Jorge até dezembro de 2023. Sem valor fixado para compra ao Internacional no fim do empréstimo.

As expectativas da diretoria corintiana são: enxugar a folha salarial, assim como fez com os demais atletas cedidos a outros clubes, já que o zagueiro é apenas a quarta opção do setor atualmente; e valorizar o ativo, dando minutagem para ele em outra agremiação.

Como é um atleta novo, de 21 anos, a expectativa é que Bruno Méndez tenha espaço no Inter, que recentemente anunciou o compatriota do zagueiro, Diego Aguirre, como treinador. O jogador sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, pela Seleção do Uruguai, e, até por isso, há otimismo entre todas as partes envolvidas no negócio que ele seja vantajoso.