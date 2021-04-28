Bruno Méndez e Camacho destacam a importância do duelo com o Peñarol: 'Já é uma decisão'

O Corinthians se prepara para enfrentar o Peñarol, na próxima quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No entanto, o duelo já é tratado como decisivo. Não só pelos torcedores, mas também pelos jogadores, que estão conscientes de como precisarão encarar os uruguaios. Para eles, será o jogo mais importante da temporada do Timão até aqui.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, Bruno Méndez e Camacho projetaram a partida pela competição continental e comentaram a importância do treinamento na Neo Química Arena, às vésperas do confronto de quinta.

- Treinamos hoje aqui na Arena, é muito importante para adaptar mais ainda, jogamos a maioria dos jogos em casa aqui e é bom para nos acostumarmos mais com o campo - relatou o zagueiro.

- É importante treinar na nossa casa. Particularmente eu gosto muito de treinar um dia ou dois dias antes do jogo para já sentir o clima aqui, saber como está o gramado, e entrar com tudo para ganhar - declarou o volante.Além disso, eles concordam no aspecto decisivo do duelo com o Peñarol. Após apenas empatar com o River Plate-PAR, fora de casa, o confronto com os uruguaios passou a ser praticamente uma final dentro do Grupo E, já que somente o primeiro colocado de cada chave avança para as oitavas de final. Sendo assim, ambos estão encarando o momento como o jogo da vida.

- Quinta temos jogo importante para ficarmos em primeiro no grupo, para fazer três pontos, então vamos deixar a vida nesse jogo - disse Bruno Méndez.