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Bruno Méndez celebra sequência no Corinthians e mira Libertadores: 'Queremos a vaga'

Com a chegada de Mancini no Timão, o uruguaio passou a receber mais oportunidades e vem provando ser uma peça importante para o sistema defensivo da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 14:19

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 14:19

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Pouco utilizado no passado, Bruno Méndez vem recebendo mais oportunidades com Mancini no Corinthians. Contra o Athletico-PR, quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o uruguaio deverá completar seu oitavo jogo consecutivo como titular da equipe.
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- Estou muito feliz, contente por ter uma sequência. É a primeira vez que tenho uma sequência de quatro, cinco jogos seguidos no Corinthians. Todo jogador quer jogar. Por sorte, estou tendo essa sequência, então estou muito feliz - afirmou o zagueiro em entrevista à TV do clube.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAlém de celebrar o bom momento, o atleta também falou sobre as parcerias no sistema defensivo.
- Estou confiante, me entendendo bem com o zagueiro que entrar, seja com o Gil, Jemerson, Marllon também. Então estou muito contente - disse o uruguaio.
Por fim, ele comentou sobre a amizade e parceria com o Ángelo Araos e o momento do clube, que briga por uma vaga na Libertadores. O Corinthians é o 8º colocado no Brasileirão com 48 pontos, cinco atrás do Grêmio.
- Por sermos gringos (ele e Araos), por falarmos a mesma língua, estamos sempre juntos, conversando. Estamos muito felizes pela situação, esperamos classificar para a Libertadores, queremos essa vaga. Será difícil, mas vamos dar tudo para conquistar isso - completou Bruno Méndez.

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