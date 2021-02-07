Bruno Méndez celebra sequência no Corinthians e mira Libertadores: 'Queremos a vaga'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Pouco utilizado no passado, Bruno Méndez vem recebendo mais oportunidades com Mancini no Corinthians. Contra o Athletico-PR, quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o uruguaio deverá completar seu oitavo jogo consecutivo como titular da equipe.

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- Estou muito feliz, contente por ter uma sequência. É a primeira vez que tenho uma sequência de quatro, cinco jogos seguidos no Corinthians. Todo jogador quer jogar. Por sorte, estou tendo essa sequência, então estou muito feliz - afirmou o zagueiro em entrevista à TV do clube.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAlém de celebrar o bom momento, o atleta também falou sobre as parcerias no sistema defensivo.

- Estou confiante, me entendendo bem com o zagueiro que entrar, seja com o Gil, Jemerson, Marllon também. Então estou muito contente - disse o uruguaio.

Por fim, ele comentou sobre a amizade e parceria com o Ángelo Araos e o momento do clube, que briga por uma vaga na Libertadores. O Corinthians é o 8º colocado no Brasileirão com 48 pontos, cinco atrás do Grêmio.