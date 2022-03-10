Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Melo sofre lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o Corinthians contra a Ponte Preta
futebol

Bruno Melo sofre lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o Corinthians contra a Ponte Preta

Contratado por empréstimo no começo do ano do Fortaleza, o polivalente defensor perdeu alguns jogos do Timão na temporada por problemas pessoais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 19:40

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:40

O lateral-esquerdo Bruno Melo sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e, após exame, foi constatada uma lesão. A tendência portanto é que a comissão técnica do Corinthians preserve o atleta no duelo de sábado contra a Ponte Preta, às 18h30, na Neo Química Arena, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
O polivalente defensor, que atua tanto como lateral-esquerdo quanto zagueiro, não participou do treino do Timão desta quinta-feira e iniciou o trabalho de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube na parte interna do CT Joaquim Grava.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão
Anunciado pelo Corinthians no meio de janeiro, ele foi o segundo reforço do clube paulista para a temporada, contratado por empréstimo de um ano vindo do Fortaleza.
Sem ser utilizado nos dois primeiros jogos do Timão na temporada, Bruno foi liberado pelo clube no primeiro dia de fevereiro para tratar problemas pessoais, perdendo quatro jogos consecutivos do time do Parque São Jorge.
Sua primeira partida foi diante do Botafogo-SP, onde começou como titular e atuou por 90 minutos. Na derrota para o São Paulo no clássico Majestoso, entrou no decorrer do segundo para compor uma linha com três defensores.
Crédito: BrunoMeloemaçãopeloTimãocontraoSãoPaulo(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados