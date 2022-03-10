Bruno Melo sofre lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o Corinthians contra a Ponte Preta

O lateral-esquerdo Bruno Melo sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e, após exame, foi constatada uma lesão. A tendência portanto é que a comissão técnica do Corinthians preserve o atleta no duelo de sábado contra a Ponte Preta, às 18h30, na Neo Química Arena, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

O polivalente defensor, que atua tanto como lateral-esquerdo quanto zagueiro, não participou do treino do Timão desta quinta-feira e iniciou o trabalho de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube na parte interna do CT Joaquim Grava.

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Anunciado pelo Corinthians no meio de janeiro, ele foi o segundo reforço do clube paulista para a temporada, contratado por empréstimo de um ano vindo do Fortaleza.

Sem ser utilizado nos dois primeiros jogos do Timão na temporada, Bruno foi liberado pelo clube no primeiro dia de fevereiro para tratar problemas pessoais, perdendo quatro jogos consecutivos do time do Parque São Jorge.

Sua primeira partida foi diante do Botafogo-SP, onde começou como titular e atuou por 90 minutos. Na derrota para o São Paulo no clássico Majestoso, entrou no decorrer do segundo para compor uma linha com três defensores.