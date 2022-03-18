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futebol

Bruno Matias destaca paciência para ganhar espaço no Sport

Meio-campista tem apenas três partidas desde sua contratação, mas vem de dois duelos como titular...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 15:24

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:24

Apesar da pouca idade, o meio-campista Bruno Matias precisou demonstrar bastante maturidade ao ser contratado pelo Sport junto ao Brasil de Pelotas, equipe onde atuou por 34 vezes em 2021, e esperar a chance de fazer sua estreia no clube pernambucano.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Porém, a partir do momento que se apresentou pela primeira vez no Leão, o viés tem sido de notório crescimento, emendando duas partidas como titular nos triunfos contra Náutico (2 a 1) e Íbis, por 4 a 0, ambos pelo Campeonato Pernambucano.
Em palavras veiculadas pela "Folha PE", o atleta ratificou a sua consciência de que entendia o contexto em que foi trazido pela equipe de Recife e a necessidade de, gradualmente, honrar sua contratação assim que a oportunidas surgisse:
- Se eu fui contratado pelo Sport, é porque eles viram qualidade e confiaram no meu potencial. Havia um trabalho sendo feito, eu cheguei no meio do caminho e a gente precisa respeitar as decisões. Continuei trabalhando para hoje estar jogando e ajudando o Sport. Espero cada vez mais melhorar minhas atuações, pois foram apenas dois jogos como titular e tem muita coisa pela frente.
Matematicamente garantido no mata-mata da Copa do Nordeste, o rubro-negro entra em campo na última rodada da fase de grupos, diante do Floresta, apenas para saber qual a sua posição no G4 do Grupo A. Entretanto, isso já é motivo suficiente para Bruno chamar a atenção para a importância do compromisso que ocorrerá no próximo sábado (19), às 17h45 (de Brasília), na Ilha do Retiro.
- É um jogo de extrema importância para nós. Com a vitória, temos a possibilidade de nos classificar numa posição melhor e decidir o mata-mata em casa. A gente não pode ir com a cabeça relaxada, temos que estar completamente focados. Contra o Íbis, nós estávamos classificados, mas o triunfo nos deu a facilidade de enfrentar o Salgueiro dentro de casa. Então vamos buscar os três pontos contra o Floresta - destacou.
Crédito: PauloPaiva/SportClubdoRecife

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