Bruno Matias destaca importância de clássico Náutico x Sport: 'É diferente'

Na última terça-feira (8), o Sport visitou o Salgueiro e empatou em 1 a 1 após sair atrás do placar em partida da sexta rodada do Campeonato Pernambucano. O gol do Leão da Ilha foi marcado pelo Bruno Matias, contratado no início da temporada.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEm sua terceira partida pelo clube e com apenas 45 minutos em campo, o volante destacou a sensação de balançar as redes pela primeira vez pelo clube, exaltou o peso da camisa da equipe e seu desejo de evoluir para buscar espaço no time titular.

- A sensação de marcar meu primeiro gol pelo Sport é inexplicável, primeiramente por estar vestindo a camisa de um clube gigante no cenário nacional, então fico feliz de ter a oportunidade de defender essa camisa. Estar fazendo gol no meu terceiro jogo, nos poucos minutos que estive em campo até aqui, é uma alegria ainda maior. Quero seguir ajudando a equipe com muita dedicação e comprometimento, e quero aproveitar esse momento para seguir evoluindo - comentou.

Na próxima rodada, o Leão da Ilha encara o rival Náutico, nos Aflitos. Bruno vive a expectativa de disputar seu primeiro clássico e afirma que é uma partida com um ambiente diferente, ressaltando a importância de vencer para ganhar ainda mais confiança na reta final do estadual:

- Clássico é um jogo totalmente diferente. Estamos vindo de dois bons jogos, contra Bahia e Salgueiro, onde tivemos o controle da partida, mas clássico é diferente. Temos nossas pretensões no campeonato, então temos que buscar apenas a vitória. Sabemos que será um confronto difícil, sabemos tudo que representa esse clássico, então temos que trabalhar, buscar corrigir os erros e dar nosso melhor para sair com os três pontos, porque é um resultado que pode nos dar mais confiança.