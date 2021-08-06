Bruno Marques recebe alta após passar a noite no hospital

O atacante Bruno Marques recebeu alta do neurologista na manhã desta sexta-feira após passar a madrugada no hospital realizando exames na cabeça depois de um choque na derrota do Santos para a Juazeirense por 2 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele já está em um hotel em Petrolina e deve seguir para Santos ainda nesta sexta.O jogador sofreu um choque de cabeça no segundo tempo da partida, foi substituído e passou por uma tomografia no crânio no Hospital Neurocardio, em Petrolina. O exame foi acompanhado por um neurologista, não apontou anormalidades, mas o jogador ficará 24 horas em observação.