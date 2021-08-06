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futebol

Bruno Marques recebe alta após passar a noite no hospital

Atacante sofreu um choque na cabeça na derrota do Santos diante da Juazeirense, passou por uma tomografia no crânio, mas já está liberado para voltar a São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 15:30

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:30

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Bruno Marques recebeu alta do neurologista na manhã desta sexta-feira após passar a madrugada no hospital realizando exames na cabeça depois de um choque na derrota do Santos para a Juazeirense por 2 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele já está em um hotel em Petrolina e deve seguir para Santos ainda nesta sexta.O jogador sofreu um choque de cabeça no segundo tempo da partida, foi substituído e passou por uma tomografia no crânio no Hospital Neurocardio, em Petrolina. O exame foi acompanhado por um neurologista, não apontou anormalidades, mas o jogador ficará 24 horas em observação.
Bruno Marques completou 31 jogos com a camisa do Santos. Ele tem quatro gols pelo clube. A partida contra a Juazeirense foi a primeira dele como titular sob o comando do técnico Fernando Diniz.Com a situação, o atacante é duvida para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

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