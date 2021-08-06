Bruno Marques passa a noite no hospital após choque de cabeça

O atacante Bruno Marques foi levado para o hospital após a derrota do Santos por 2 a 0 diante da Juazeirense na noite desta quinta-feira, em Juazeiro (BA), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.O jogador sofreu um choque de cabeça no segundo tempo da partida, foi substituído e passou por uma tomografia no crânio no Hospital Neurocardio, em Petrolina. O exame foi acompanhado por um neurologista, não apontou anormalidades, mas o jogador ficará 24 horas em observação.
Bruno Marques completou 31 jogos com a camisa do Santos. Ele tem quatro gols pelo clube. A partida contra a Juazeirense foi a primeira dele como titular sob o comando do técnico Fernando Diniz.Com a situação, o atacante não deve ficar à disposição para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.