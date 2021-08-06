Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Marques passa a noite no hospital após choque de cabeça

Atacante passou uma tomografia no crânio em um hospital de Petrolina, nenhuma anormalidade foi constatada, mas ele vai ficar 24 horas em observação por precaução...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 09:37
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Bruno Marques foi levado para o hospital após a derrota do Santos por 2 a 0 diante da Juazeirense na noite desta quinta-feira, em Juazeiro (BA), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.O jogador sofreu um choque de cabeça no segundo tempo da partida, foi substituído e passou por uma tomografia no crânio no Hospital Neurocardio, em Petrolina. O exame foi acompanhado por um neurologista, não apontou anormalidades, mas o jogador ficará 24 horas em observação.
Bruno Marques completou 31 jogos com a camisa do Santos. Ele tem quatro gols pelo clube. A partida contra a Juazeirense foi a primeira dele como titular sob o comando do técnico Fernando Diniz.Com a situação, o atacante não deve ficar à disposição para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados