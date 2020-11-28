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futebol

Bruno Marques diz que previu primeiro gol na estreia pelo Santos: 'Sonhei com o momento'

Atacante de 21 anos fez o terceiro gol do Santos na partida e seu primeiro como profissional. Ele também falou sobre sua vantagem na bola aérea...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 19:13
Crédito: Bruno Marques marcou o terceiro gol do Santos (JOTA ERRE Photo Premium
O atacante Bruno Marques foi um dos destaques da vitória do Santos contra o Sport, por 4 a 2, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no segundo tempo e aos 25 minutos aproveitou o cruzamento de Marinho e cabeceou para o fundo das redes.
No final da partida, o jovem de 21 anos disse que já havia sonhado com o primeiro gol pelo Santos logo em sua estreia.
- Já tinha sonhado que na minha estreia faria o gol. Entrei confiante, com fé que esse gol ia sair. Estou feliz pelo momento. Esperei e batalhei muito por este momento - afirmou Bruno Marques, ao Premiere.
- Passou um frio na barriga quando eu vi que o bandeira tinha corrido. Chorei, só queria comemora - completou o jovem de 21 anos.Na equipe B do Santos, Bruno se destaca também pela altura de 1.93 cm. O atacante deixou claro que "pode jogar na área", que ele vai tentar garantir mais gols pelo Alvinegro. - Joga na área que vou estar brigando, vou usar essa altura para ajudar a equipe. Pode jogar na área que vou brigar para fazer o gol - finalizou o jogador.

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