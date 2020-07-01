Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Lage se despede do Benfica, que será treinado por interino

Treinador pediu demissão na segunda-feira após a derrota para o Marítimo e, nesta terça-feira, o presidente Luis Filipe Vieira aceitou. Nelson Veríssimo assume interinamente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 02:17

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 02:17

Crédito: Bruno Lage pediu demissão após a derrota do Benfica para o Marítimo nesta segunda-feira (Divulgação/slbenfica.pt
Nesta terça-feira, Bruno Lage foi ao CT do Benfica para despedir-se do elenco e dos funcionários do clube. O treinador pediu demissão logo após a derrota do Benfica para o Marítimo, por 2 a 0, fora de casa, no Funchal. Lage deixou o CT no fim da tarde acompanhado do observador Jhony Conceição e do preparador físico Alexandre Silva.
Com a saída de Lage, o treino desta terça-feira foi ministrado pelo seu auxiliar técnico Nélson Veríssimo. Assim, tudo indica que ele será o interino na próxima rodada, quando o Benfica recebe o Boavista e, muito provavelmente, até o fim da temporada.
Lage assumiu o time em janeiro de 2019 levando-o do quarto lugar ao título português. Porém, nesta temporada, o time foi muito irregular e, após a volta dos jogos (parados por causa do isolamento social motivado pela Covid-19) o time vem jogando mal, acumulando insucessos e caindo da liderança para o segundo lugar, vendo o Porto liderar com 70 pontos, contra 64 dos benfiquistas. O Sporting vem a seguir, com 52 pontos.E MAIS:Em jogo emocionante, Rio Ave bate o Braga no PortuguêsMessi faz o gol 700, mas Barça e Atlético ficam no 2 a 2Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonEm boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo PortuguêsMercado: Ingleses de olho em Havertz, Sané no Bayern E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados