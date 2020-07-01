Bruno Lage se despede do Benfica, que será treinado por interino

Crédito: Bruno Lage pediu demissão após a derrota do Benfica para o Marítimo nesta segunda-feira (Divulgação/slbenfica.pt

Nesta terça-feira, Bruno Lage foi ao CT do Benfica para despedir-se do elenco e dos funcionários do clube. O treinador pediu demissão logo após a derrota do Benfica para o Marítimo, por 2 a 0, fora de casa, no Funchal. Lage deixou o CT no fim da tarde acompanhado do observador Jhony Conceição e do preparador físico Alexandre Silva.

Com a saída de Lage, o treino desta terça-feira foi ministrado pelo seu auxiliar técnico Nélson Veríssimo. Assim, tudo indica que ele será o interino na próxima rodada, quando o Benfica recebe o Boavista e, muito provavelmente, até o fim da temporada.