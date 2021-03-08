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Bruno José fala da boa estreia no Cruzeiro e duelo pela Copa do Brasil

O atacante entrou no segundo tempo no jogo contra a URT e deu boa dinâmica ao ataque cruzeirense, que venceu o time de Patos de Minas pelo Mineiro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 17:33
O atacante Bruno José, do Cruzeiro, estreou pela Raposa na vitória sobre a URT por 2 a 0, no sábado, 6 de março, em jogo da terceira rodada do Campeonato Mineiro. A primeira vez do jogador, de 22 anos, vindo do Brasil de Pelotas, trouxe uma outra dinâmica para o time na parte ofensiva, algo que foi um problema crônico da Raposa na temporada passada. Mesmo sem fazer gols, Bruno teve presença importante no ataque celeste, o que traz um “problema” para Felipe Conceição na hora de formar a linha mais avançada do time. Confira no vídeo o que Bruno falou de sua estreia e também do confronto de quinta-feira, 11 de março, contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil. Bruno José teve boa estreia e vira um "bom problema" paraFelipe Conceição-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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