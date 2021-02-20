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Bruno José é apresentado no Cruzeiro, fala de seu estilo versátil de jogo e até de 'broncas' de Sobis

O jogador, de 22 anos, foi o sexto reforço anunciado pela Raposa para a temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 17:17

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:17

O atacante Bruno José, de 22 anos, foi apresentado pelo Cruzeiro neste sábado, 20 de fevereiro e comentou da sua versatilidade dentro de campo, podendo jogar tanto pelos lados do ataque, quanto mais na área adversária. O jogador, que foi destaque do Brasil de Pelotas na Série B de 2020, e foi cedido pelo Internacional, assinando contrato por quatro temporadas, revelou que nos tempos de Colorado recebeu “broncas” de Rafael Sóbis, com quem irá atuar na Raposa este ano. Confira as declarações do novo reforço celeste no vídeo acima.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Bruno José é o sexto reforço anunciado pela Raposa, que faz intensa reformulação em seu elenco-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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