Bruno José é apresentado no Cruzeiro, fala de seu estilo versátil de jogo e até de 'broncas' de Sobis

O atacante Bruno José, de 22 anos, foi apresentado pelo Cruzeiro neste sábado, 20 de fevereiro e comentou da sua versatilidade dentro de campo, podendo jogar tanto pelos lados do ataque, quanto mais na área adversária. O jogador, que foi destaque do Brasil de Pelotas na Série B de 2020, e foi cedido pelo Internacional, assinando contrato por quatro temporadas, revelou que nos tempos de Colorado recebeu “broncas” de Rafael Sóbis, com quem irá atuar na Raposa este ano. Confira as declarações do novo reforço celeste no vídeo acima.