Bruno Henrique treina em campo, mas segue como baixa no Fla-Flu; veja as opções de Dome no Flamengo

Com uma atividade no Ninho do Urubu nesta manhã, o Flamengo encerrou a preparação para o clássico contra o Fluminense. O Rubro-Negro terá os desfalques de Bruno Henrique e João Lucas, que realizaram um trabalho leve no CT, ainda em tratamento de suas respectivas lesões. O Fla-Flu será disputado na quarta, pela nona rodada do Brasileirão, no Maracanã às 21h30.Bruno Henrique está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito. Já João Lucas trata de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante Pedro Rocha (lesão muscular) e os goleiros Diego Alves e César (Covid-19) são os demais desfalques para o treinador Domènec Torrent em seu primeiro Fla-Flu.