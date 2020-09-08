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Bruno Henrique treina em campo, mas segue como baixa no Fla-Flu; veja as opções de Dome no Flamengo

Os goleiros Diego Alves e César, ambos com Covid-19, seguem afastados do elenco principal do Flamengo, assim como Pedro Rocha, em início de tratamento de lesão muscular...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 14:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com uma atividade no Ninho do Urubu nesta manhã, o Flamengo encerrou a preparação para o clássico contra o Fluminense. O Rubro-Negro terá os desfalques de Bruno Henrique e João Lucas, que realizaram um trabalho leve no CT, ainda em tratamento de suas respectivas lesões. O Fla-Flu será disputado na quarta, pela nona rodada do Brasileirão, no Maracanã às 21h30.Bruno Henrique está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito. Já João Lucas trata de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante Pedro Rocha (lesão muscular) e os goleiros Diego Alves e César (Covid-19) são os demais desfalques para o treinador Domènec Torrent em seu primeiro Fla-Flu.
O catalão tem implementado sua ideia de rodar o elenco e a escalação do time só será conhecida momentos antes da partida. Uma provável formação do Flamengo para o clássico no Maracanã conta com Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís (Renê); Arão (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael (Pedro ou Vitinho) e Gabigol.

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