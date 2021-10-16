Bruno Henrique se pronuncia sobre caso com marca 'Otô Patamá': 'Sigo tranquilo'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante Bruno Henrique foi às redes sociais nesta sexta-feira para se pronunciar sobre o processo que sofre de uma torcedora do Flamengo pelos direitos da expressão "Otô Patamá". O atleta Rubro-negro disse que está tranquilo mas que foi pego de surpresa pela situação.> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!

- Após a repercussão massiva na imprensa acerca de uma suposta disputa judicial pela marca "Otô Patamá", venho por meio deste comunicado esclarecer alguns pontos. Meu estafe, assessorado juridicamente, tomou a frente desta ação instrumentalizada por uma pessoa que busca se favorecer de uma expressão popularizada por mimd - iniciou o atacante.- Eu sigo tranquilo, focado exclusivamente em minha recuperação para voltar aos gramados o mais brevemente possível. Em segundo lugar, vale ressaltar que fui pego completamente de surpresa e lamento profundamente a tentativa desta pessoa de se utilizar e se promover financeiramente a partir de uma expressão que se popularizou nas redes sociais após uma entrevista minha durante um clássico em 2019 - continuou o atleta.

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- Por duas oportunidades e em duas instâncias diferentes, a Justiça indeferiu o pedido de liminar desta pessoa que visava suspender meu direito de uso da expressão de minha própria autoria - acrescentou Bruno Henrique.

O camisa 27 do Flamengo ainda acrescentou que está "respaldado juridicamente" e que não irá interromper o uso da expressão "Otô Patamá" em seus produtos comerciais.