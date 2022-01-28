Bruno Henrique se despede de Michael, de saída do Flamengo: 'A favela venceu'

Michael deixou o Flamengo após duas temporadas a serviço do Flamengo. O atacante, que já se despediu do Rubro-Negro, vai atuar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, nas próximas três temporadas. E Bruno Henrique utilizou as suas redes sociais para se despedir do agora ex-companheiro de ataque.- Boa sorte, meu amigo. Todo sucesso do mundo vai na fé. A favela venceu - escreveu Bruno Henrique. Michael chegou ao Flamengo para a temporada 2020, após os cariocas vencerem a concorrência no mercado. Assim, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou o jogador do Goiás.