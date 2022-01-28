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futebol

Bruno Henrique se despede de Michael, de saída do Flamengo: 'A favela venceu'

Aos 25 anos, Michael deixa o Rubro-Negro para assinar com o Al Hilal, da Arábia Saudita
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Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 11:27
Michael deixou o Flamengo após duas temporadas a serviço do Flamengo. O atacante, que já se despediu do Rubro-Negro, vai atuar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, nas próximas três temporadas. E Bruno Henrique utilizou as suas redes sociais para se despedir do agora ex-companheiro de ataque.- Boa sorte, meu amigo. Todo sucesso do mundo vai na fé. A favela venceu - escreveu Bruno Henrique. Michael chegou ao Flamengo para a temporada 2020, após os cariocas vencerem a concorrência no mercado. Assim, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou o jogador do Goiás.
O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.
> Veja a tabela do Cariocão
Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.
Crédito: MichaeleBrunoHenriqueemaçãocomacamisadoFlamengo(Foto:MarceloCortes/CRF

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