Bruno Henrique se despede de Michael, de saída do Flamengo: 'A favela venceu'

Michael deixou o Flamengo após duas temporadas a serviço do Flamengo. O atacante, que já se despediu do Rubro-Negro, vai atuar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, nas próximas três temporadas. E Bruno Henrique utilizou as suas redes sociais para se despedir do agora ex-companheiro de ataque.- Boa sorte, meu amigo. Todo sucesso do mundo vai na fé. A favela venceu - escreveu Bruno Henrique. Michael chegou ao Flamengo para a temporada 2020, após os cariocas vencerem a concorrência no mercado. Assim, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou o jogador do Goiás.
O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.
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Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.