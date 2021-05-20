Bruno Henrique recebe o terceiro amarelo em lance polêmico e desfalca o Flamengo contra o Vélez

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo tem o primeiro desfalque confirmado para o duelo contra o Vélez Sarsfield, na próxima quinta-feira. No empate por 2 a 2 contra a LDU, nesta quarta-feira, Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoO atacante foi advertido em um lance polêmico, que foi alvo de reclamações do time rubro-negro, no segundo tempo. Após Ramon chegar forte no adversário, o árbitro deu cartão amarelo para Bruno Henrique, que ficou sem entender o motivo e cogitou ter sido confundido com o lateral-esquerdo. Segundo o juiz, o cartão foi por excesso de reclamação.

Antes, Bruno Henrique já havia sido amarelado contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, e contra o Unión La Calera, no Chile. Na partida desta quarta-feira contra a LDU, ele começou no banco de reservas e entrou na etapa final no lugar de Gabigol.

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