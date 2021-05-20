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Bruno Henrique recebe o terceiro amarelo em lance polêmico e desfalca o Flamengo contra o Vélez

Atacante rubro-negro foi advertido no duelo contra a LDU e será baixa no duelo decisivo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 22:57

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 22:57
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem o primeiro desfalque confirmado para o duelo contra o Vélez Sarsfield, na próxima quinta-feira. No empate por 2 a 2 contra a LDU, nesta quarta-feira, Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão na última rodada da fase de grupos da Libertadores.
+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoO atacante foi advertido em um lance polêmico, que foi alvo de reclamações do time rubro-negro, no segundo tempo. Após Ramon chegar forte no adversário, o árbitro deu cartão amarelo para Bruno Henrique, que ficou sem entender o motivo e cogitou ter sido confundido com o lateral-esquerdo. Segundo o juiz, o cartão foi por excesso de reclamação.
Antes, Bruno Henrique já havia sido amarelado contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, e contra o Unión La Calera, no Chile. Na partida desta quarta-feira contra a LDU, ele começou no banco de reservas e entrou na etapa final no lugar de Gabigol.
+ Confira a tabela da Libertadores e simule os resultados
Sem Bruno Henrique, o Flamengo enfrentará o Vélez Sarsfield, na próxima quinta-feira, no Maracanã. Com 11 pontos, a equipe já está com a classificação para as oitavas de final garantida, mas precisa de um empate para garantir a liderança.

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