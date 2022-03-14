Bruno Henrique luta por minutos, e Paulo Sousa indica alternativas para utilizar o atacante em seu esquema

- Mas repito, nossa ideia é que todos jogadores entendam bem as posições que tem que ocupar para potencializar ao máximo a nossa equipe e o volume de jogo criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nas oportunidades. Devido a um desgaste muscular acentuado, Bruno Henrique ficou de fora dos quatro primeiros jogos do Flamengo com Paulo Sousa. Até por isso, o camisa 27 não figura entre os atletas mais utilizados no ano. São 304 minutos em campo, sendo apenas o 19º do elenco, em cinco partidas - três como titular. Além da questão física, a utilização se explica pela mudança no sistema de jogo.

O Flamengo, adotando um esquema com uma linha de três homens de defesa, tem atuado com alas. No caso, pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro e Lázaro são os mais acionados por Paulo Sousa até o momento. Como afirmou, Paulo Sousa vê em Bruno Henrique as características de um homem de área, função na qual tem a concorrência de Gabigol e Pedro. É uma mudança em relação às últimas temporadas, nas quais Bruno Henrique atuava pelo lado esquerdo.