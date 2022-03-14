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Bruno Henrique luta por minutos, e Paulo Sousa indica alternativas para utilizar o atacante em seu esquema

Devido a desgaste muscular, Bruno Henrique perdeu os primeiros jogos sob o comando de Paulo Sousa e só foi acionado em cinco oportunidades pelo treinador do Flamengo...

Publicado em 14 de Março de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 06:00
- Mas repito, nossa ideia é que todos jogadores entendam bem as posições que tem que ocupar para potencializar ao máximo a nossa equipe e o volume de jogo criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nas oportunidades. Devido a um desgaste muscular acentuado, Bruno Henrique ficou de fora dos quatro primeiros jogos do Flamengo com Paulo Sousa. Até por isso, o camisa 27 não figura entre os atletas mais utilizados no ano. São 304 minutos em campo, sendo apenas o 19º do elenco, em cinco partidas - três como titular. Além da questão física, a utilização se explica pela mudança no sistema de jogo.
O Flamengo, adotando um esquema com uma linha de três homens de defesa, tem atuado com alas. No caso, pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro e Lázaro são os mais acionados por Paulo Sousa até o momento. Como afirmou, Paulo Sousa vê em Bruno Henrique as características de um homem de área, função na qual tem a concorrência de Gabigol e Pedro. É uma mudança em relação às últimas temporadas, nas quais Bruno Henrique atuava pelo lado esquerdo.
A expectativa é de que o camisa 27 se adapte o quanto antes aos pedidos do novo treinador para que, enfim, volte a ser decisivo pelo Flamengo. Bruno Henrique fez apenas um gol em 2022, e, a partir de quarta-feira, terá a chance de retomar o protagonismo, ainda mais tratando-se do "Rei dos Clássicos". O Rubro-Negro enfrenta o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Veja!

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