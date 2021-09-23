Bruno Henrique lamenta críticas a Isla e diz que lateral tem 'total apoio' do elenco do Flamengo

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

A solidariedade marcou a entrevista coletiva de Bruno Henrique na entrevista coletiva após ser o herói da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil na noite desta quarta-feira (22). O atacante pediu respeito ao lateral-direito Isla, que foi hostilizado nas redes sociais nos últimos dias.

>> ATUAÇÕES: Andreas Pereira, Bruno Henrique e Gabigol comandam vitória do Flamengo sobre o Barcelona- Não é válido quando a cobrança passa do limite. O Isla tem total apoio de todo grupo, de todo estafe, não só eu, de todos os jogadores. Quem entra em campo é para dar o seu melhor, sabemos que todos querem jogar, mas precisamos ter cautela nas críticas para não perdermos jogadores. Temos um plantel muito bom, todo mundo respeita todo mundo- declarou.

O artilheiro valorizou a presença dos torcedores no Maracanã.

- A torcida é o primordial. É importante contar com eles. Sabemos que o Flamengo é forte jogando com público, em 2019 mostramos o quanto a gente é forte e mais uma vez eles fizeram esse espetáculo - declarou.