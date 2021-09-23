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Bruno Henrique lamenta críticas a Isla e diz que lateral tem 'total apoio' do elenco do Flamengo

Herói da noite contra o Barcelona, atacante reclama de cobranças 'além do limite' ao lateral e pede 'cautela nas críticas': 'Ele merece nosso respeito'...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 01:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 01:05
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
A solidariedade marcou a entrevista coletiva de Bruno Henrique na entrevista coletiva após ser o herói da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil na noite desta quarta-feira (22). O atacante pediu respeito ao lateral-direito Isla, que foi hostilizado nas redes sociais nos últimos dias.
>> ATUAÇÕES: Andreas Pereira, Bruno Henrique e Gabigol comandam vitória do Flamengo sobre o Barcelona- Não é válido quando a cobrança passa do limite. O Isla tem total apoio de todo grupo, de todo estafe, não só eu, de todos os jogadores. Quem entra em campo é para dar o seu melhor, sabemos que todos querem jogar, mas precisamos ter cautela nas críticas para não perdermos jogadores. Temos um plantel muito bom, todo mundo respeita todo mundo- declarou.
O artilheiro valorizou a presença dos torcedores no Maracanã.
- A torcida é o primordial. É importante contar com eles. Sabemos que o Flamengo é forte jogando com público, em 2019 mostramos o quanto a gente é forte e mais uma vez eles fizeram esse espetáculo - declarou.
Agora, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 11h, contra o América-MG, no Independência. A partida é válida pela 22ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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