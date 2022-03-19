Bruno Henrique fora: as alternativas de Paulo Sousa para escalar o Flamengo contra o Vasco, no domingo

Com uma significativa vantagem no confronto, o Flamengo enfrenta o Vasco neste domingo, no Maracanã, a fim de confirmar a vaga na decisão do Carioca. Para o clássico, Paulo Sousa não conta com Bruno Henrique, em recuperação após sofrer uma luxação no ombro esquerdo, na vitória por 1 a 0 na quarta, mas tem uma série de alternativas para escalar o Rubro-Negro, passando por atletas experientes e jovens, todos lutando por mais minutos no time principal.JOIA EM INÍCIO PROMISSOR DE 2022

Por outro lado, Vitinho e Marinho têm o fator "experiência" ao seus lados. Em meio à concorrência do setor ofensivo, os dois atacantes não têm sido tão utilizados pelo treinador neste início de ano. Ambos somam menos minutos em campo que o Lázaro (460), por exemplo. Vitinho (314) só foi titular duas vezes em 2022, contra Boavista e Madureira, enquanto Marinho (260) iniciou três partidas, sendo a última em 16 de fevereiro, também contra o Madureira. Nas chances que ganhou de Paulo Sousa, Marinho entrou pelo lado direito de ataque, o que, caso se confirme, obrigará Everton Ribeiro (ou outro atleta) a compor a linha do meio de campo como ala esquerdo. Vitinho, por sua vez, oferece ao treinador mais alternativas, podendo atuar pelo lado ou no centro.