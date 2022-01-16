Bruno Henrique faz postagem enigmática e intriga torcedores do Flamengo

O grupo principal do Flamengo folga neste domingo, mas Bruno Henrique causou repercussão nas redes sociais através de uma postagem enigmática, que deixou a torcida apreensiva. O atacante do Rubro-Negro postou uma foto em que aparece de costas, a caminho de uma porta, falando em "saída" na legenda. Confira:- Toda saída é a entrada para um outro lugar - escreveu Bruno Henrique. David Luiz e Richarlison, da Seleção Brasileira e do Everton, por exemplo, chegaram a brincar com a intrigante legenda do camisa 27.

E basta uma rápida pesquisa na aba de comentários da postagem de Bruno Henrique em suas redes para observamos o receio da Nação quanto a uma possível saída do Flamengo, com quem tem vínculo até dezembro de 2023.

> Confira a tabela do Cariocão-2022

Até o momento, não propostas por Bruno Henrique, que se reapresentará na manhã desta segunda, assim como o restante do elenco rubro-negro, para seguir a preparação para a temporada 2022, sob o comando de Paulo Sousa.