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futebol

Bruno Henrique faz postagem enigmática e intriga torcedores do Flamengo

Atacante rubro-negro citou 'saída' em legenda de imagem, durante a sua folga, e, como constatado nos comentários, causou apreensão em torcedores do clube...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 13:55

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 13:55

O grupo principal do Flamengo folga neste domingo, mas Bruno Henrique causou repercussão nas redes sociais através de uma postagem enigmática, que deixou a torcida apreensiva. O atacante do Rubro-Negro postou uma foto em que aparece de costas, a caminho de uma porta, falando em "saída" na legenda. Confira:- Toda saída é a entrada para um outro lugar - escreveu Bruno Henrique. David Luiz e Richarlison, da Seleção Brasileira e do Everton, por exemplo, chegaram a brincar com a intrigante legenda do camisa 27.
E basta uma rápida pesquisa na aba de comentários da postagem de Bruno Henrique em suas redes para observamos o receio da Nação quanto a uma possível saída do Flamengo, com quem tem vínculo até dezembro de 2023.
> Confira a tabela do Cariocão-2022
Até o momento, não propostas por Bruno Henrique, que se reapresentará na manhã desta segunda, assim como o restante do elenco rubro-negro, para seguir a preparação para a temporada 2022, sob o comando de Paulo Sousa.
Crédito: BrunoHenriquetemcontratocomoFlamengoatédezembrode2023(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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