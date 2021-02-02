Bruno Henrique entra no top 10 dos maiores artilheiros do Flamengo em Brasileiros

Crédito: Bruno Henrique marcou seu 7º gol no Brasileirão 2020 (Alexandre Vidal / Flamengo

Após Internacional e Atlético Mineiro vencerem seus jogos na rodada, o Flamengo não deixou por menos e também conquistou os três pontos, reassumindo a vice-liderança do Brasileiro. Com gols de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Pedro, o Rubro-Negro bateu o Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0, nesta segunda-feira.

Um dos artilheiros da noite, Bruno marcou o seu 1º gol em 2021, encerrando um jejum de seis jogos sem estufar as redes. O atacante, no entanto, já tem 54 tentos pelo time carioca, sendo 28 pelo Campeonato Brasileiro - 21 em 2019 e 7 nessa edição. Com isso, o camisa 27 igualou Obina no ranking de goleadores do clube na história da competição nacional, assumindo a 10ª posição.

Gabigol, que também marcou no triunfo do time da Gávea, se isolou na 5ª colocação, superando Nunes. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021