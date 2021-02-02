Bruno Henrique entra no top 10 dos maiores artilheiros do Flamengo em Brasileiros

Após Internacional e Atlético Mineiro vencerem seus jogos na rodada, o Flamengo não deixou por menos e também conquistou os três pontos, reassumindo a vice-liderança do Brasileiro. Com gols de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Pedro, o Rubro-Negro bateu o Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0, nesta segunda-feira.
Um dos artilheiros da noite, Bruno marcou o seu 1º gol em 2021, encerrando um jejum de seis jogos sem estufar as redes. O atacante, no entanto, já tem 54 tentos pelo time carioca, sendo 28 pelo Campeonato Brasileiro - 21 em 2019 e 7 nessa edição. Com isso, o camisa 27 igualou Obina no ranking de goleadores do clube na história da competição nacional, assumindo a 10ª posição.
Gabigol, que também marcou no triunfo do time da Gávea, se isolou na 5ª colocação, superando Nunes. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- 1971-2021
1º - Zico - 135 gols m 249 jogos2º - Bebeto - 41 gols em 95 jogos3º - Renato Abreu - 40 gols em 164 jogos4º - Romário - 37 gols em 62 jogos5º - Gabigol - 35 gols em 49 jogos6º - Nunes - 34 gols em 68 jogos7º - Petkovic - 31 gols em 98 jogos8º - Tita - 29 gols em 101 jogosLéo Moura - 29 gols em 315 jogos10º - Bruno Henrique - 28 gols em 59 jogos Obina - 28 gols em 115 jogos