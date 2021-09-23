Bruno Henrique empata com Pelé e Zico no ranking de brasileiros com mais gols em Libertadores

O Flamengo deu um passo importantíssimo rumo à final da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem no jogo de ida das semifinais. O artilheiro do duelo foi um jogador que está acostumado a brilhar em partidas decisivas: Bruno Henrique.

Autor de dois gols nas semifinais de 2019 - um em cada jogo -, quando os cariocas atropelaram o Grêmio, Bruno marcou os dois tentos contra os equatorianos. O atacante já soma quatro bolas na rede em nove confrontos disputados nesta edição. No histórico da competição, são 16 gols em 38 atuações, o que faz dele agora um dos 15 maiores artilheiros brasileiros da história da Copa.Bruno disputou a competição pela primeira em 2017, pelo Santos, onde marcou três vezes. No ano seguinte, ainda no Peixe, passou em branco no único duelo em que esteve em campo. Contratado pelo clube da Gávea em 2019, o jogador se tornou goleador e referência do time, estufando as redes cinco vezes na vitoriosa campanha daquele ano. Em 2020, mais quatro, mesmo número alcançado nesta edição após a partida contra o Barcelona.