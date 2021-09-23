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Bruno Henrique empata com Pelé e Zico no ranking de brasileiros com mais gols em Libertadores

Atacante do Flamengo se tornou um dos 15 brasileiros com mais gols na história da Copa...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 00:05

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 00:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo deu um passo importantíssimo rumo à final da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem no jogo de ida das semifinais. O artilheiro do duelo foi um jogador que está acostumado a brilhar em partidas decisivas: Bruno Henrique.
Autor de dois gols nas semifinais de 2019 - um em cada jogo -, quando os cariocas atropelaram o Grêmio, Bruno marcou os dois tentos contra os equatorianos. O atacante já soma quatro bolas na rede em nove confrontos disputados nesta edição. No histórico da competição, são 16 gols em 38 atuações, o que faz dele agora um dos 15 maiores artilheiros brasileiros da história da Copa.Bruno disputou a competição pela primeira em 2017, pelo Santos, onde marcou três vezes. No ano seguinte, ainda no Peixe, passou em branco no único duelo em que esteve em campo. Contratado pelo clube da Gávea em 2019, o jogador se tornou goleador e referência do time, estufando as redes cinco vezes na vitoriosa campanha daquele ano. Em 2020, mais quatro, mesmo número alcançado nesta edição após a partida contra o Barcelona.
O dono da camisa 27 do Rubro-Negro Carioca agora faz parte do top 15 de artilheiros brasileiro na Libertadores, empatado com nomes históricos como Zico e Pelé. Veja a lista:
ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogosFred - 25 gols em 42 jogos4º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogosGabigol - 22 gols em 34 jogos6º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos9º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos12º - Robinho - 17 gols em 45 jogos13º - Bruno Henrique - 16 gols em 38 jogosPelé - 16 gols em 15 jogosZico - 16 gols em 20 jogosJardel - 16 gols em 21 jogosJulinho - 16 gols em 60 jogos

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