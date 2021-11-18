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Bruno Henrique, do Flamengo, sente dores no joelho, será reavaliado e preocupa para final da Libertadores

Autor do gol da vitória rubro-negra sobre o Corinthians, atacante sentiu dores no joelho e quase foi substituído; Renato revelou que Bruno pontuou que poderia continuar...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:06

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:06

Apesar da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, nem todas as notícias para o Flamengo são boas. Isso porque Bruno Henrique sentiu dores no joelho esquerdo e preocupa o Rubro-Negro para a final da Libertadores. O clube informou que ele será reavaliado nesta quinta-feira, no CT.Momento em que Bruno Henrique cabeceou para decidir a vitória do Flamengo (Alexandre Vidal /Flamengo)> Renovação de Filipe Luís, do Flamengo, aparece no BID; saiba maisO técnico Renato Gaúcho, inclusive, chegou a cogitar tirá-lo de campo e terminar a partida com um homem a menos. No entanto, uma conversa com Bruno Henrique na beira do gramado tranquilizou o treinador, e, minutos depois, o atacante sacramentou a vitória para o Flamengo.
- Bruno Henrique temos que esperar 24h. Mas eu conversei com ele, e eu falei que ia tirá-lo e terminar o jogo com dez. Mas ele disse para deixá-lo e isso me deixou mais tranquilo. Vamos aguardar 24h, e o Departamento Médico vai avaliar - revelou Renato durante a coletiva.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Agora, o Flamengo vira a chave para o Internacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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