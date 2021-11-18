Bruno Henrique, do Flamengo, sente dores no joelho, será reavaliado e preocupa para final da Libertadores

Apesar da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, nem todas as notícias para o Flamengo são boas. Isso porque Bruno Henrique sentiu dores no joelho esquerdo e preocupa o Rubro-Negro para a final da Libertadores. O clube informou que ele será reavaliado nesta quinta-feira, no CT.Momento em que Bruno Henrique cabeceou para decidir a vitória do Flamengo (Alexandre Vidal /Flamengo)> Renovação de Filipe Luís, do Flamengo, aparece no BID; saiba maisO técnico Renato Gaúcho, inclusive, chegou a cogitar tirá-lo de campo e terminar a partida com um homem a menos. No entanto, uma conversa com Bruno Henrique na beira do gramado tranquilizou o treinador, e, minutos depois, o atacante sacramentou a vitória para o Flamengo.