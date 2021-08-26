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Bruno Henrique, do Flamengo, inicia tratamento após deixar jogo com o Grêmio

Camisa 27 foi substituído ainda no primeiro tempo da partida na Arena do Grêmio...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 00:12
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo goleou o Grêmio por 4 a 0, na Arena do Grêmio, e encaminhou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Contudo, nem todas notícias foram boas para o Rubro-Negro em Porto Alegre. Bruno Henrique deixou o jogo no primeiro tempo, aos 41 minutos, após sentir dores na coxa direita.
O clube informou que o atacante iniciou tratamento ainda no vestiário.+ Confira os resultados dos jogos de ida e as chaves da Copa do Brasil!Quem vem substituindo Bruno Henrique é o atacante Michael, e assim foi nesta quarta-feira. A delegação do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e já volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Veja a tabela atualizada e as demais partidas.

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