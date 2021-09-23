Bruno Henrique comemora vitória do Flamengo e projeta jogo da volta: 'Fazer o nosso melhor'

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Com dois gols de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, em partida válida pela ida da semifinal da Libertadores. Após o confronto, o atacante comemorou o resultado, mas projetou o jogo da volta e afirmou que espera um duelo difícil.> Flamengo pede não reconhecimento de recurso contra liminar de público- Fizemos um resultado muito bom, sabemos que jogar lá em Guayaquil é muito difícil. Então, a gente não vai para lá pensando nos dois gols que a gente fez, a gente vai para lá para poder jogar. É claro que fizemos esse resultado, a gente não pode esquecer disso, mas lá a gente vai para jogar e fazer o nosso melhor como a gente fez aqui hoje - disse à ESPN.

> Veja a tabela da LibertadoresBruno Henrique ainda foi questionado se a Libertadores é uma competição que lhe deixa mais motivado. O camisa 27 garantiu que sempre entra para dar o melhor em todos os campeonatos que disputa e destacou que continuará o trabalho para ajudar o Flamengo.

- Não, todas as competições que eu entro é sempre para dar o meu melhor. Eu sou agraciado na Libertadores, fico muito feliz. Isso é, em parte, fruto do meu trabalho. Espero continuar trabalhando, dando o meu melhor no Flamengo e ajudando a equipe - disse ao SBT.