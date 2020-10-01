Bruno Henrique chega a cem vitórias com a camisa do Palmeiras

A goleada do Palmeiras sobre o Bolívar por 5 a 0, no Allianz Parque, rendeu uma marca pessoal a Bruno Henrique. Ele chegou a cem vitórias com a camisa do clube, sendo o jogador com mais triunfos do atual elenco.
Bruno lidera o posto seguido de perto por Felipe Melo (99) e Willian (98). O trio, inclusive, está na lista dos dez que mais venceram pelo Alviverde no século 21. Marcos é o recordista com 182 triunfos.- É muito gratificante acumular marcas importantes como essa pelo Palmeiras. Chegar a 100 vitórias pelo clube, ainda mais com essa grande atuação que tivemos e que nos garantiu a classificação antecipada para o mata-mata da Libertadores, é muito bom. Mostra que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando firme para conquistarmos os nossos objetivos na temporada - disse Bruno Henrique.No clube desde 2017, o volante soma 173 partidas, 28 gols e 12 assistências. Além dos cem triunfos são outros 47 empates e 26 derrotas.
Jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no século 21:1º – Marcos – 182 vitórias2º – Dudu – 174 vitórias3º Fernando Prass – 151 vitórias4º – Valdivia – 122 vitórias5º – Márcio Araújo – 118 vitórias6º – Corrêa e Wendel – 101 vitórias8º – Bruno Henrique – 100 vitórias9º – Felipe Melo – 99 vitórias10º – Willian – 98 vitórias