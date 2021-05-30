Bruno Henrique celebra assistência para Pedro em vitória do Flamengo: 'É a jogada característica minha'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Decisivo na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique celebrou a assistência para Pedro, que marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo no Maracanã. No lance, o camisa 27 levou a melhor sobre dois marcadores e deu o passe para o companheiro marcar.

Na saída do campo, Bruno Henrique celebrou o lance e o resultado.

- Muito feliz pela partida. Sempre que tem a oportunidade, estou ali para mostrar porque visto essa camisa. Às vezes, não acontece como queremos. Não é por falta de empenho ou trabalho. Eu erro também. Feliz pela assistência, uma jogada característica minha, venci na velocidade, fui ao fundo, vi o Pedro e coloquei no tempo certo - analisou o atacante do Fla à TV Globo.

Atual bicampeão, o Flamengo busca um inédito tricampeonato brasileiro. Para o camisa 27, que participou das duas campanhas vitoriosas, não deve ter uma pressão a mais por conta disso, mas o time irá, sim, atrás de mais um título.