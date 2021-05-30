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Bruno Henrique celebra assistência para Pedro em vitória do Flamengo: 'É a jogada característica minha'

Camisa 27 fez grande jogada e deu assistência para Pedro na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, neste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 18:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Decisivo na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique celebrou a assistência para Pedro, que marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo no Maracanã. No lance, o camisa 27 levou a melhor sobre dois marcadores e deu o passe para o companheiro marcar.
Na saída do campo, Bruno Henrique celebrou o lance e o resultado.
- Muito feliz pela partida. Sempre que tem a oportunidade, estou ali para mostrar porque visto essa camisa. Às vezes, não acontece como queremos. Não é por falta de empenho ou trabalho. Eu erro também. Feliz pela assistência, uma jogada característica minha, venci na velocidade, fui ao fundo, vi o Pedro e coloquei no tempo certo - analisou o atacante do Fla à TV Globo.
Atual bicampeão, o Flamengo busca um inédito tricampeonato brasileiro. Para o camisa 27, que participou das duas campanhas vitoriosas, não deve ter uma pressão a mais por conta disso, mas o time irá, sim, atrás de mais um título.
- Não temos que ter peso. Somos campeões por dois anos por merecimento. E entramos nesse ano mais uma vez querendo ganhar - afirmou Bruno Henrique.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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