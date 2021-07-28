  • Bruno Henrique brinca sobre calma em pênaltis cobrados por Gabigol: 'A gente sabe que ele vai acertar'
futebol

Bruno Henrique brinca sobre calma em pênaltis cobrados por Gabigol: 'A gente sabe que ele vai acertar'

Vídeo que mostra a tranquilidade do atacante do Flamengo viralizou nas redes sociais, nas últimas semanas. Ele explica: 'Segurança muito grande'...
LanceNet

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 20:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Autor de três gols e grande destaque da goleada do Flamengo sobre o São Paulo, no domingo, Bruno Henrique foi o convidado do programa "Resenha de Craque", da FlaTV. Além de rever os lances da partida, o atacante respondeu perguntas de torcedores e comentou sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais, no qual fica parado em todas as cobranças de pênalti de Gabigol.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Para mim, nos pênaltis, ele passa uma segurança muito grande. A minha confiança é que ele vai fazer o gol. Sei que é errado, tem que estar ligado, mas a confiança que ele passa para nós dentro de campo na hora de bater o pênalti é muito boa. A gente sabe que ele vai acertar - disse Bruno Henrique.
A tranquilidade de Bruno Henrique pode ser explicada pelos números. Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Gabigol converteu 23 das 24 cobranças de pênalti - um aproveitamento de 96%.
Com a dupla de ataque em campo, o Flamengo enfrenta o ABC nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O LANCE! acompanha o duelo no Maracanã em Tempo Real.

