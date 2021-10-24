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Bruno Gomes reconhece desempenho abaixo em empate do Vasco: 'Não foi o nosso melhor jogo'

Jogador destacou a dificuldade de enfrentar o Náutico em casa mas disse que time poderia ter garantido a vitória; Vasco fica a cinco pontos do G4...
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Publicado em 

24 out 2021 às 18:35

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:35

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Neste domingo, o Vasco empatou com Náutico por 2 a 2, no Estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileiro. Após o jogo, Bruno Gomes analisou o resultado e ressaltou que a equipe poderia ter saído com a vitória depois de ter aberto a vantagem de dois gols sobre o mandante. - A gente sabia que ia ser um jogo difícil, eles tem um ótimo time. Jogar contra eles não é fácil, mas a gente abriu a vantagem. Era para a gente ter saído com a vitória, não foi o nosso melhor jogo, mas acredito que o empate não é mau resultado e continuamos na luta pelo acesso - disse.
> Confira a classificação da Série B do Brasileiro
Com o empate, o Vasco acumula 47 pontos e fica na 6ª colocação, a cinco pontos da zona de acesso para a Série A. Na próxima sexta-feira, o Cruz-Maltino, às 21h30, em São Januário, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B.

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