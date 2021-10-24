Bruno Gomes reconhece desempenho abaixo em empate do Vasco: 'Não foi o nosso melhor jogo'

Neste domingo, o Vasco empatou com Náutico por 2 a 2, no Estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileiro. Após o jogo, Bruno Gomes analisou o resultado e ressaltou que a equipe poderia ter saído com a vitória depois de ter aberto a vantagem de dois gols sobre o mandante. - A gente sabia que ia ser um jogo difícil, eles tem um ótimo time. Jogar contra eles não é fácil, mas a gente abriu a vantagem. Era para a gente ter saído com a vitória, não foi o nosso melhor jogo, mas acredito que o empate não é mau resultado e continuamos na luta pelo acesso - disse.