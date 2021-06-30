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  • Bruno Gomes pede desculpas à torcida vascaína: 'Não foi isso que sempre sonhei fazer por esse time'
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Bruno Gomes pede desculpas à torcida vascaína: 'Não foi isso que sempre sonhei fazer por esse time'

Após expulsão aos cinco minutos, volante saiu chorando de campo e usou sua rede social para pedir desculpas. Essa foi a quarta expulsão do volante na carreira a segunda seguida...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 18:44
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
No duelo contra o Goiás, Bruno Gomes, do Vasco, voltava de suspensão após ter sido expulso contra o Cruzeiro Porém, com apenas cinco minutos de jogo, o volante tomou dois amarelos e novamente dificultou a equipe. Com apenas 20 anos, esse foi o quarto cartão vermelho do jogador na carreira, o segundo seguido na Série B do Brasileirão.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Desculpa a todos. Não foi o que sempre sonhei fazer por esse time - disse Bruno Gomes nos stories de seu perfil oficial no Instagram.
> Vasco reforça DNA de luta contra o preconceito. Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Com o revés, o Cruz-Maltino segue com 10 pontos e caiu para a oitava colocação da competição nacional. Na próxima rodada, o time terá diversos desfalques. Além de Juninho e Bruno Gomes, expulsos, Léo Jabá, Morato e Matías Galarza tomaram o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Vasco volta a campo diante do Confiança (SE), em São Januário, no sábado, às 16h30. A partida é válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.(Reprodução/Instagram Bruno Gomes)

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