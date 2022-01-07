Bruno Elesbão passa por trote e sonha com estreia no profissional da Chapecoense

Nesse mês de janeiro iniciam os estaduais no Brasil e a Chapecoense já vem trabalhando duro com foco na competição. No último ano, o clube chegou a final e foi vice-campeão catarinense após derrota nos pênaltis para o Avaí. Após chegada do técnico Felipe Conceição, o clube espera novamente brigar pelo título em 2022.

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Para ajudar nesse objetivo, Bruno Elesbão está integrado ao elenco principal para os treinamentos e trabalhando firme almejando seu espaço no time para a competição. O atleta é uma das promessas do Verdão do Oeste e teve seu contrato renovado no final de 2021, após grande ano pelo sub-20 da Chape. Ao todo, são 22 jogos no ano com 1355 minutos em campo e 1 assistência.

'É um orgulho ser integrado ao elenco principal da Chapecoense, me sinto muito feliz em fazer parte desse clube e espero poder ajudar o elenco nessa temporada. Agradeço muito ao professor Felipe pela oportunidade, e trabalho duro diariamente para conquistar meu espaço. Espero fazer história com essa camisa pesada'.

A Chapecoense entra em campo no próximo dia 22 pela primeira rodada do Catarinense, contra o Barra, em casa.