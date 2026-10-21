Rendido em carro, PM se joga de veículo na Serra para evitar ser identificado

Um policial militar da reserva remunerada se jogou de um carro em movimento para evitar ser identificado por criminosos durante um assalto na Serra. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (20), depois que a vítima foi rendida por suspeitos armados no bairro Jardim Limoeiro e levada até a Rodovia do Contorno, nas proximidades de uma linha férrea.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído no chão. Ele estava acompanhado de seguranças de uma empresa que atua na proteção da via férrea.
Aos policiais, a vítima relatou que estava em seu veículo quando foi abordada pelos criminosos. Durante o assalto, os suspeitos tentaram desbloquear o celular do PM. Com receio de que descobrissem que ele era militar, o policial decidiu pular do carro ainda em movimento.
Após se jogar do veículo, ele disse ter ouvido disparos de arma de fogo efetuados pelos assaltantes.
O militar foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Na tarde de terça-feira (20), dois jovens de 18 anos e dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram detidos no bairro Cantinho do Céu, também na Serra, suspeitos de participação no assalto ao militar. Um simulacro (réplica) de revólver foi apreendido.
De acordo com a Polícia Civil, os dois maiores de idade foram autuados em flagrante por extorsão majorada pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional.
Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e levados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).