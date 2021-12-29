Bruno Costa surge como possível nome para assumir e diretoria de futebol do Cruzeiro

O executivo Bruno Costa, de 41 anos, é um nome que ganhou força no Cruzeiro para assumir a diretoria de futebol do clube. Bruno tem passagens pelo Figueirense, CBF e Fluminense e atualmente é Diretor de Scouting do San Jose Earthquakes, da MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos. O perfil de Bruno agrada à diretoria celeste, pois estaria no custo desejado e ainda tem bons olhos para as categorias de base, algo visto como essencial para a Raposa neste momento para reerguer o clube celeste da bancarrota financeira. No Tricolor e no Figueira, ele foi diretor das categorias de base. Nos locais em que trabalhou, além de estatísticas dos atletas, Bruno Costa era observador de novos talentos e isso pode pesar a seu favor com a gestão de Ronaldo Fenômeno. Desde a demissão de Alexandre Mattos, o Cruzeiro busca alguém para ocupar o cargo e definir a linha de trabalho para 2022. Além de Bruno Costa, Alexandre Pássaro e Pedro Martins são outros nomes que surgiram como possíveis diretores da Raposa.