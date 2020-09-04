Bruno César comemora nova chance no Vasco de Ramon: 'Ele sabe tirar o melhor de cada jogador'

De quase esquecido no início do ano, Bruno César ganhou nova chance no Vasco com a chegada de Ramon e é hoje um nome importante para o esquema tático da equipe. O jogador de 31 anos foi afastado do elenco, em janeiro, pelo então técnico Abel Braga, mas teve a volta pedida pelo novo comandante.

– Estava trabalhando para ter oportunidades. Nos jogos que tenho entrado, tento ajudar o Vasco e agora tenho que continuar nessa pegada. A temporada é longa, o Brasileiro é muito dinâmico, tem uma partida atrás da outra. Quem entrar tem que corresponder. O Ramon foi importante não só para mim, mas para todos. Ele conhece todos muito bem, já trabalha conosco desde o ano passado e sabe como tirar o melhor de cada jogador. Estou aprendendo muito com ele e tenho certeza que será um grande ano – disse Bruno, nesta sexta-feira, à Vasco TV. Depois do empate com o Santos, em 2 a 2, na Vila Belmiro, o Cruz-Maltino volta a campo no domingo, quando recebe o Athletico-PR, em São Januário, às 18h (de Brasília), pelo Brasileiro. O rival não vive boa fase. Sem vencer há cinco jogos, demitiu o treinador Dorival Júnior e será comandado pelo interino Eduardo Barros. Bruno César, no entanto, não vê um adversário enfraquecido.