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futebol

Brock é apresentado, minimiza poucos jogos no Ceará e projeta sequência: 'trabalho muito, jogando ou não'

O zagueiro é o sétimo reforço do Cruzeiro para  a temporada 2021...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 18:44
O zagueiro Eduardo Brock foi apresentado nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, no Cruzeiro. O defensor, de 29 anos, que irá reforçar o elenco celeste na temporada 2021, assinou contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022. Nascido em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brock chega ao Cruzeiro depois de vestir a camisa do Ceará, clube que defendia desde 2018. Por lá, o novo zagueiro azul e branco fez 18 jogos na última temporada e conquistou a Copa do Nordeste. Sobre a passagem pelo Vozão, Brock rebateu questionamentos sobre ter jogado pouco e busca uma sequência na Raposa. Confira o que disse o mais novo reforço cruzeirense. Brock fica no Cruzeiro até maio de 2022, término do Campeonato Mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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