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Brock diz que Cruzeiro ter a defesa mais vazada do campeonato 'não é simplesmente culpa da zaga'

O defensor da Raposa pede que o time inicie uma virada contra o Vila Nova-GO, neste sábado, pela Série B do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 21:14

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:14

Com 23 gols sofridos em 13 jogos, o Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa marcou 16 vezes e tem saldo negativo de sete tentos. Essa performance defensiva reflete bem o momento da equipe na tabela, ocupando a 17ª posição, com 11 pontos anotados. Mas, para o zagueiro Eduardo Brock o desequilíbrio na defesa não é apenas culpa da zaga celeste, muito criticada. É um problema sistêmico que tem afligido toda a equipe. Por isso, Brock pede que a virada no campeonato se inicie neste sábado, 24 de julho, diante do Vila Nova-GO, pela 14ª rodada da competição. Confira nos vídeos o que o jogador celeste comentou sobre o momento do time. Brock defendeu seu setor, que vem sendo criticado pelo excesso de gols sofridos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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