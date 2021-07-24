Brock diz que Cruzeiro ter a defesa mais vazada do campeonato 'não é simplesmente culpa da zaga'

Com 23 gols sofridos em 13 jogos, o Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa marcou 16 vezes e tem saldo negativo de sete tentos. Essa performance defensiva reflete bem o momento da equipe na tabela, ocupando a 17ª posição, com 11 pontos anotados. Mas, para o zagueiro Eduardo Brock o desequilíbrio na defesa não é apenas culpa da zaga celeste, muito criticada. É um problema sistêmico que tem afligido toda a equipe. Por isso, Brock pede que a virada no campeonato se inicie neste sábado, 24 de julho, diante do Vila Nova-GO, pela 14ª rodada da competição. Confira nos vídeos o que o jogador celeste comentou sobre o momento do time. Brock defendeu seu setor, que vem sendo criticado pelo excesso de gols sofridos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)