Brighton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Inglês. Neste sábado, o vice-líder Liverpool vai até o sul do Reino Unido para fazer um duelo de opostos contra o Brighton, que está em má fase. O jogo acontece no Falmer Stadium, a casa das Gaivotas, às 9h30 (de Brasília).BRIGHTONDepois de um bom início de Campeonato Inglês, o Brighton do técnico Graham Potter caiu de produção e hoje briga na parte de baixo da tabela. Apesar de estar longe da zona de rebaixamento, uma vitória é fundamental, visto que a equipe vem de quatro derrotas consecutivas. A última foi para o Newcastle, por 2 a 1.
LIVERPOOLTentando alcançar o líder Manchester City, o Liverpool tem um compromisso teoricamente fácil. O time de Jürgen Klopp vem de sete vitórias consecutivas no torneio nacional, sendo a mais recente delas sobre West Ham, por 1 a 0. Os Reds são vice-líderes do Inglês, com seis pontos a menos que o líder, mas com um jogo por fazer ainda.
FICHA TÉCNICA
Brighton x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês29ª RodadaData e horário: 12/03/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Veltman, Dunk e Duffy; Lamptey, Moder, Bissouma, Gross (Alzate) e Cucurella; Trossard e Maupay.
Desfalques: Webster (lesionado); Sarmiento e Mwepu (dúvidas).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (Joe Gomez) e Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mané e Luis Díaz.
Desfalques: Roberto Firmino, Thiago Alcântara, Van Dijk e Konaté (dúvidas).