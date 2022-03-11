  • Brighton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Brighton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em duelo de opostos, equipes se enfrentam no sul da Inglaterra pela 29ª rodada da competição. Reds vêm de cinco vitórias seguidas, mas Gaivotas perderam as últimas quatro...
LanceNet

Publicado em 11 de Março de 2022 às 14:14

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Inglês. Neste sábado, o vice-líder Liverpool vai até o sul do Reino Unido para fazer um duelo de opostos contra o Brighton, que está em má fase. O jogo acontece no Falmer Stadium, a casa das Gaivotas, às 9h30 (de Brasília).BRIGHTONDepois de um bom início de Campeonato Inglês, o Brighton do técnico Graham Potter caiu de produção e hoje briga na parte de baixo da tabela. Apesar de estar longe da zona de rebaixamento, uma vitória é fundamental, visto que a equipe vem de quatro derrotas consecutivas. A última foi para o Newcastle, por 2 a 1.
LIVERPOOLTentando alcançar o líder Manchester City, o Liverpool tem um compromisso teoricamente fácil. O time de Jürgen Klopp vem de sete vitórias consecutivas no torneio nacional, sendo a mais recente delas sobre West Ham, por 1 a 0. Os Reds são vice-líderes do Inglês, com seis pontos a menos que o líder, mas com um jogo por fazer ainda.
Brighton x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês29ª Rodada​Data e horário: 12/03/2022, às 9h30 (de Brasília)Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Eddie Smart e Mark ScholesTransmissão: ESPN e Star+
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Veltman, Dunk e Duffy; Lamptey, Moder, Bissouma, Gross (Alzate) e Cucurella; Trossard e Maupay.
Desfalques: Webster (lesionado); Sarmiento e Mwepu (dúvidas).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (Joe Gomez) e Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mané e Luis Díaz.
Desfalques: Roberto Firmino, Thiago Alcântara, Van Dijk e Konaté (dúvidas).
Em outubro do ano passado, Liverpool e Brighton empataram em 2 a 2 em Anfield Road

