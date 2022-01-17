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Brighton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipe de Thomas Tuchel, que foi eleito o melhor treinador do mundo pela Fifa, encara as Gaivotas fora de casa. Time de Londres está 13 pontos atrás do Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 18:10

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:10

A bola vai rolar para mais um grande jogo do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, o Chelsea, terceiro colocado do torneio britânico, vai até o sul do país para encarar o Brighton. O duelo acontece no Falmer Stadium, casa das Gaivotas, às 17h (de Brasília).BRIGHTONNo meio da tabela do Campeonato Inglês depois de fazer um grande início de competição, o Brighton ainda sonha com as primeiras colocações, mas terá um duro compromisso. Na última rodada, o time de Graham Potter empatou em casa com o Crystal Palace por 1 a 1.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
CHELSEAA 13 pontos de distância para o líder Manchester City, o Chelsea vê o sonho do título nacional cada vez mais longe. Perto de disputar o Mundial de Clubes, os Blues vêm de derrota justamente para o time de Pep Guardiola, que caminha a passos largos para levantar mais um troféu.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Brighton x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês24ª Rodada​Data e horário: 18/01/2022, às 17h (de Brasília)​Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Eddie SmartTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Lamptey, Webster, Burn e Cucurella; Gross, Lallana (Veltman), Moder e Mac Allister; Trossard e Maupay.
Desfalques: Sarmiento, Mwepu e Steele (lesionados); Dunk e Lallana (dúvidas); Bissouma (convocado para a seleção).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Rüdiger, Thiago Silva e Sarr; Azpilicueta, Kovacic, Kanté (Jorginho) e Marcos Alonso; Mason Mount, Lukaku (Kai Havertz), Timo Werner.
Desfalques: Chilwell, Reece James e Chalobah (lesionados); Christensen (dúvida); Mendy (convocado para a seleção).
Crédito: ChelseaeBrightonempataramem1a1noprimeiroturno(Foto:GLYNKIRK/AFP

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