Brighton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para mais um grande jogo do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, o Chelsea, terceiro colocado do torneio britânico, vai até o sul do país para encarar o Brighton. O duelo acontece no Falmer Stadium, casa das Gaivotas, às 17h (de Brasília).BRIGHTONNo meio da tabela do Campeonato Inglês depois de fazer um grande início de competição, o Brighton ainda sonha com as primeiras colocações, mas terá um duro compromisso. Na última rodada, o time de Graham Potter empatou em casa com o Crystal Palace por 1 a 1.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

CHELSEAA 13 pontos de distância para o líder Manchester City, o Chelsea vê o sonho do título nacional cada vez mais longe. Perto de disputar o Mundial de Clubes, os Blues vêm de derrota justamente para o time de Pep Guardiola, que caminha a passos largos para levantar mais um troféu.

+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA

Brighton x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês24ª Rodada​Data e horário: 18/01/2022, às 17h (de Brasília)​Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Eddie SmartTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; Lamptey, Webster, Burn e Cucurella; Gross, Lallana (Veltman), Moder e Mac Allister; Trossard e Maupay.

Desfalques: Sarmiento, Mwepu e Steele (lesionados); Dunk e Lallana (dúvidas); Bissouma (convocado para a seleção).

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Rüdiger, Thiago Silva e Sarr; Azpilicueta, Kovacic, Kanté (Jorginho) e Marcos Alonso; Mason Mount, Lukaku (Kai Havertz), Timo Werner.

Desfalques: Chilwell, Reece James e Chalobah (lesionados); Christensen (dúvida); Mendy (convocado para a seleção).