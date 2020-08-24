Brigatti exalta sequência invicta da Ponte Preta e projeta Copa do Brasil

Crédito: Álvaro Júnior/Ponte Preta

A Ponte Preta deslanchou na série B do Campeonato Brasileiro, emplacou duas vitórias seguidas e assumiu a quarta colocação da competição. O técnico João Brigatti acredita que o time deslanchou na hora certa, afinal, o clube tem duelo decisivo pela Copa do Brasil neste meio de semana.

Nesta terça-feira, a Macaca visita o Afogados para tentar confirmar a classificação para a quarta fase do torneio nacional. A equipe tem a vantagem após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, mas Brigatti quer minimizar os riscos para evitar uma eliminação.

- A Copa do Brasil é fundamental para a instituição. Temos uma vantagem, mas não podemos sentar na vantagem. Vamos preparar nossa equipe. A fisiologia e a preparação física vão passar a situação de cada atleta. Se tiver de poupar, vai ser pelo desgaste. Mas caso contrário, vamos com o que temos de melhor - disse o técnico da equipe campineira.

A Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro apenas na quarta rodada, fato que não estava nos planos da comissão após a ótima campanha no Paulistão. Brigatti explicou as dificuldades enfrentadas no início da competição.

- Passamos um momento complicado de transição do Paulista para a Série B, optamos por muitas trocas na equipe. Esses atletas que entraram precisavam de tempo, de jogo. Já temos praticamente uma equipe formada, uma equipe pronta. Com a rodagem de mais jogos, a tendência é evoluir. Estamos no caminho certo, porque os atletas entenderam e aceitaram a proposta de se impor em cima do adversário. A Ponte, sob o meu comando, não vai abrir mão de propor o jogo, de sair tocando. Se nosso ataque é o melhor da Série B hoje, é porque vem construindo desde lá de trás - afirmou.