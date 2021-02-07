Briga por G8, artilheiro em grande fase e velho conhecido: como chega o Bragantino para encarar o Flamengo

Dependendo apenas de si para ser campeão, o Flamengo terá um adversário indigesto neste domingo, às 20h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. Também em grande fase, o Red Bull Bragantino está na briga por uma vaga na Libertadores e promete dar trabalho à equipe comandada por Rogério Ceni.
+ Fla na cola do Inter: confira a tabela completa do BrasileirãoApós acabar o primeiro turno com apenas 19 pontos e dentro da zona de rebaixamento, o Massa Bruta virou a chave e cresceu de rendimento na segunda metade da competição. No returno, o clube paulista soma oito vitórias, quatro empates e apenas três derrotas - um aproveitamento de 62,2%, o terceiro melhor entre as 20 equipes da Série A, apenas atrás de Internacional e Flamengo.
Esse bom desempenho ficou ainda mais evidente nas últimas semanas. Desde o início de 2021, o Red Bull Bragantino venceu cinco das sete partidas disputadas. A equipe ainda empatou com o Atlético-MG e perdeu apenas para o líder Internacional, no Beira-Rio.
Com esses resultados positivos, o clube deixou de brigar na parte de baixo da tabela e passou a disputar uma vaga na Libertadores. Atualmente na nona posição, com 47 pontos, os paulistas estão de olho em um eventual G8, que acontecerá caso Palmeiras e Grêmio terminem entre os sete primeiros.
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Antes de fazer sucesso em Bragança Paulista, o treinador ganhou projeção nacional durante a passagem de seis meses que teve no Flamengo em 2018. Após assumir como interino, Barbieri se destacou no comando da equipe formada por Vinícius Jr., Paquetá e cia., inclusive, liderando o Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.
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O treinador saiu do Flamengo de maneira conturba após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Em seguida ele ainda rodou por América-MG, CSA e Goiás antes de repetir o sucesso em Bragança Paulista. Em entrevista ao site "ge", Barbieri falou sobre o momento atual do Red Bull Bragantino, destacando o desenvolvimento da identidade com o elenco.
- Estamos colhendo os frutos de um processo que se iniciou lá atrás, desde que chegamos. Buscamos uma identidade para a equipe e fomos desenvolvendo essa identidade, uma maneira de jogar. O trabalho, num primeiro momento, foi fazer os jogadores entenderem quais eram as ideias. Acho que esse bom momento que vivemos é fruto disso. Temos ciência do que construímos. O desafio é continuar dando prosseguimento neste processo.
Maurício Barbieri também aproveitou para fazer uma projeção da partida deste domingo contra o ex-clube, salientando que são duas equipes que buscam atacar e ter o controle do jogo.
- Projeto que será um jogo difícil, complicado. A gente sabe o tamanho do desafio que é enfrentar uma equipe do tamanho do Flamengo. Mas imagino que, para quem vai estar assistindo, independente do time de coração, tem tudo para ser um bom jogo. São duas equipes que gostam de atacar, de buscar o gol adversário, buscam ter o controle do jogo. Então, tem tudo para ser um grande jogo.