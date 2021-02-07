Briga por G8, artilheiro em grande fase e velho conhecido: como chega o Bragantino para encarar o Flamengo

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Dependendo apenas de si para ser campeão, o Flamengo terá um adversário indigesto neste domingo, às 20h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. Também em grande fase, o Red Bull Bragantino está na briga por uma vaga na Libertadores e promete dar trabalho à equipe comandada por Rogério Ceni.

+ Fla na cola do Inter: confira a tabela completa do BrasileirãoApós acabar o primeiro turno com apenas 19 pontos e dentro da zona de rebaixamento, o Massa Bruta virou a chave e cresceu de rendimento na segunda metade da competição. No returno, o clube paulista soma oito vitórias, quatro empates e apenas três derrotas - um aproveitamento de 62,2%, o terceiro melhor entre as 20 equipes da Série A, apenas atrás de Internacional e Flamengo.

Esse bom desempenho ficou ainda mais evidente nas últimas semanas. Desde o início de 2021, o Red Bull Bragantino venceu cinco das sete partidas disputadas. A equipe ainda empatou com o Atlético-MG e perdeu apenas para o líder Internacional, no Beira-Rio.

Com esses resultados positivos, o clube deixou de brigar na parte de baixo da tabela e passou a disputar uma vaga na Libertadores. Atualmente na nona posição, com 47 pontos, os paulistas estão de olho em um eventual G8, que acontecerá caso Palmeiras e Grêmio terminem entre os sete primeiros.

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Antes de fazer sucesso em Bragança Paulista, o treinador ganhou projeção nacional durante a passagem de seis meses que teve no Flamengo em 2018. Após assumir como interino, Barbieri se destacou no comando da equipe formada por Vinícius Jr., Paquetá e cia., inclusive, liderando o Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

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O treinador saiu do Flamengo de maneira conturba após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Em seguida ele ainda rodou por América-MG, CSA e Goiás antes de repetir o sucesso em Bragança Paulista. Em entrevista ao site "ge", Barbieri falou sobre o momento atual do Red Bull Bragantino, destacando o desenvolvimento da identidade com o elenco.

- Estamos colhendo os frutos de um processo que se iniciou lá atrás, desde que chegamos. Buscamos uma identidade para a equipe e fomos desenvolvendo essa identidade, uma maneira de jogar. O trabalho, num primeiro momento, foi fazer os jogadores entenderem quais eram as ideias. Acho que esse bom momento que vivemos é fruto disso. Temos ciência do que construímos. O desafio é continuar dando prosseguimento neste processo.

Maurício Barbieri também aproveitou para fazer uma projeção da partida deste domingo contra o ex-clube, salientando que são duas equipes que buscam atacar e ter o controle do jogo.