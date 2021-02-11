Briga pelo título é a mais apertada desde 2010

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O empate com o Red Bull Bragantino, no último domingo, criou um clima de apreensão no Flamengo. Apesar de ter deixado a distância para o líder Internacional em apenas 1 ponto, o Rubro-Negro deu ao Colorado a chance de abrir quatro de vantagem. Pelo caminho dos gaúchos, no entanto, estava o Sport, que tenta escapar do rebaixamento. E o Leão surpreendeu, vencendo por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, e colocando fogo na competição.

O tropeço do time de Abel Braga, que ostentava uma invencibilidade 12 jogos, manteve a briga pelo título completamente aberta. Com apenas 1 ponto separando as equipes, essa é a menor distância entre líder e vice-líder após 35 rodadas do Campeonato Brasileiro desde 2010. Na ocasião, o Corinthians era o 1º colocado, com 63 pontos, seguido de perto pelo Fluminense, com 62. E aí entra um detalhe importante para os cariocas: o Tricolor terminou campeão.

Desde que o Brasileirão assumiu o formato atual de pontos corridos, em 2006, com 20 clubes, apenas duas vezes o time que liderava na 35ª rodada não foi o campeão. Além do Corinthians, em 2010, o São Paulo, um ano antes, também perdeu a ponta nos jogos finais. O campeão? Exatamente o Flamengo, que hoje tenta ultrapassar o Inter. Naquela edição a diferença a essa altura do campeonato ainda era um pouco maior: 2 pontos.

Nesta temporada, a briga promete ser ainda mais quente. Rubro-negros e colorados se enfrentarão no próximo dia 21, no Maracanã, em jogo válido pela 37ª rodada. Um confronto direto que pode selar o destino dos dois.

DIFERENÇA ENTRE LÍDER E VICE-LÍDER APÓS 35 RODADAS