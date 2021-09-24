Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

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Em busca da liderança isolada da Premier League, o Liverpool enfrenta o Brentford, neste sábado, no Community Stadium, na cidade de Londres. O confronto, que terá início às 13:30h (de Brasília), é válido pela sexta rodada da competição.

Veja a tabela do InglêsA equipe do Brentford conseguiu um início de Premier League que superou as suas expectativas, e ocupa a nona colocação da competição, com oito pontos somados em cinco rodadas. Contra o Liverpool, o time londrino terá um grande adversário pela frente.

- (Jogo) de alta intensidade, pressionando como loucos, tem um acúmulo de jogo, mas se o outro time pressiona então eles não têm vergonha de ir um pouco mais direto. Em todas as posições, jogadores realmente emocionantes. O trio defensivo é provavelmente o mais alto da Europa - todos os três, jogadores massivos. Todo esse tipo de coisas - disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.

Na segunda colocação da Premier League, o Liverpool está empatado em pontos com o Chelsea, líder, e com o Manchester United, terceiro colocado. Os Reds buscam a vitória neste sábado para assumir a ponta de forma isolada na competição.

- Eu realmente admiro esse tipo de projeto, se você quiser. Eles têm uma maneira muito especial de recrutar jogadores, são corajosos em quase todas as coisas que fazem - disse Klopp sobre a equipe do Brentford.FICHA TÉCNICABRENTFORD x LIVERPOOL - Premier League

Data e horário: 25/09/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Dan Cook e Harry LennardOnde assistir: ESPN Brasil

BRENTFORD (Treinador: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canós, Baptiste, Norgaard, Janelt e Henry; Mbeumo e Toney.

Desfalques: Joshua da Silva e Sorensen (lesionados).

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson e Curtis Jones; Salah, Mané e Jota.