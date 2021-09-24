Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca da liderança isolada da Premier League, o Liverpool enfrenta o Brentford, neste sábado, no Community Stadium, na cidade de Londres. O confronto, que terá início às 13:30h (de Brasília), é válido pela sexta rodada da competição.
Veja a tabela do InglêsA equipe do Brentford conseguiu um início de Premier League que superou as suas expectativas, e ocupa a nona colocação da competição, com oito pontos somados em cinco rodadas. Contra o Liverpool, o time londrino terá um grande adversário pela frente.
- (Jogo) de alta intensidade, pressionando como loucos, tem um acúmulo de jogo, mas se o outro time pressiona então eles não têm vergonha de ir um pouco mais direto. Em todas as posições, jogadores realmente emocionantes. O trio defensivo é provavelmente o mais alto da Europa - todos os três, jogadores massivos. Todo esse tipo de coisas - disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.
Na segunda colocação da Premier League, o Liverpool está empatado em pontos com o Chelsea, líder, e com o Manchester United, terceiro colocado. Os Reds buscam a vitória neste sábado para assumir a ponta de forma isolada na competição.
- Eu realmente admiro esse tipo de projeto, se você quiser. Eles têm uma maneira muito especial de recrutar jogadores, são corajosos em quase todas as coisas que fazem - disse Klopp sobre a equipe do Brentford.FICHA TÉCNICABRENTFORD x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 25/09/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Dan Cook e Harry LennardOnde assistir: ESPN Brasil
BRENTFORD (Treinador: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canós, Baptiste, Norgaard, Janelt e Henry; Mbeumo e Toney.
Desfalques: Joshua da Silva e Sorensen (lesionados).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson e Curtis Jones; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Thiago e Elliott (lesionados); Firmino e Keita (dúvidas).