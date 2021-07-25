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futebol

Breno Lopes fala sobre poder de gestão de Abel Ferreira: 'Sabe ganhar o grupo'

Atacante falou sobre a relação do treinador português com os jogadores do Palmeiras...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Contratado em novembro de 2020, Breno Lopes vive seu melhor momento com a camisa alviverde. Além de ser o herói da conquista do bicampeonato da Libertadores, o atacante é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com cinco gols marcados, e virou peça-chave no time de Abel Ferreira.
ATUAÇÕES: Zé Rafael salva o Palmeiras e é o melhor na vitória sobre o Fluminense
Em entrevista ao site da ESPN, o camisa 19 falou sobre a importância da confiança de Abel em seu trabalho, citando que o treinador sabe gerir o elenco palmeirense, pois entende a fase de cada jogador. Ele também fez questão de comentar o sentimento do grupo em relação ao português.
- O Abel sempre me deu muita confiança e me colocou para jogar. Ele sempre conversou comigo nos momentos que percebeu que eu precisava de um abraço e carinho. Jogadores vivem certas fases que não são tão boas. Isso tem sido fundamental para gerir um grupo como o do Palmeiras, que tem três jogadores de qualidade para cada posição e que jogariam em qualquer time do Brasil. Abel é muito inteligente e sabe ganhar o grupo. Faz um trabalho muito bom e possui uma comissão que sempre conversa com a gente. Estamos todos muito focados e felizes pelo comando dele. Espero que a gente possa manter isso.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda sobre o poder de gestão do técnico, Breno reforçou o apoio que cada atleta recebe e que isso é refletido quando entram em campo. Na sua visão, ter a confiança do comandante está sendo um dos pontos cruciais para a sequência de vitórias.
- Ele é muito bom gestor, e muitas vezes pega aquele jogador que não tem entrado ou não tem ido para os jogos e faz o cara se sentir importante. Isso faz toda diferença. Se você tem alguém que diz: 'Acredito em você, na hora certa você vai jogar e é importante como todos que estão jogando'. Isso é fundamental para um atleta. E o Abel sabe fazer isso muito bem. É por isso o nosso time é assim: quem entra em campo dá a vida e busca a vitória. Por isso estamos conseguindo esses resultados com um elenco qualificado.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por fim, o atleta ainda falou como são feitos os trabalhos antes de cada jogo, citando o plano de análise da comissão técnica e até mesmo as atividades passadas nos treinos por Abel.
- Os treinos do Abel são mais curtos e ele pede muita intensidade. Tem muita movimentação e pegada. Todo jogador já chega na partida preparado. Em cada jogo ele bola um plano. Ele cobra muito a gente e trabalha sério e pega no pé e quer que o jogador dê o melhor. Sabemos como é o jeito dele de trabalhar e estamos muito bem com ele.
Para manter a boa fase, o Palmeiras entra em campo nesta sábado (24), às 19h (horário de Brasília), contra o Fluminense, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

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