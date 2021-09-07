Breno Lopes comenta duelo entre Palmeiras e Flamengo: ‘Uma decisão’

O atacante Breno Lopes é uma das grandes surpresas do Palmeiras na temporada. Com sequência e fazendo boas partidas, o atacante está há 12 jogos sem perder, dos quais foi titular em metade. Sobre isso, o atleta afirmou, à Gazeta Esportiva, que está muito feliz com essa marca.– Ficar 12 jogos sem perder disputando as competições que o Palmeiras participa é algo significante. Estou feliz pelo bom momento e por dar minha contribuição, seja quando saio jogando ou quando entro no decorrer das partidas. Procuro sempre fazer o meu melhor, pois sei que existe uma confiança muito grande do elenco e da comissão técnica em meu futebol.
Além disso, o Breno Lopes comentou sobre o confronto contra o Flamengo, que será importante para o Verdão seguir na parte de cima da tabela e próximo ao líder Atlético Mineiro, e sobre as semanas sem jogos.– Estamos aproveitando bem esse tempo sem partidas, principalmente para ajustar alguns detalhes. Estamos encarando esse duelo contra o Flamengo como uma decisão e faremos de tudo para sairmos de campo com a vitória no intuito de permanecer na cola do Atlético Mineiro, que lidera a competição.
O duelo entre Palmeiras e Flamengo está marcado para o próximo domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.