Breno comemora estreia no Botafogo, mas não quer parar por aí: 'Nada de acomodar'

A primeira impressão foi positiva. Breno foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Bangu, no último domingo, pelo Campeonato Carioca. O volante concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no Estádio Nilton Santos e afirmou que o momento é de manter os pés no chão.+ Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores

– Eu não só quero como tenho que melhorar, busco estar sempre evoluindo. Foi uma estreia boa, com vitória, mas nada de acomodar. Sempre buscar mais e é isso. Independente do quão boa for a atuação, sempre tem uma margem para melhora. A gente sempre quer melhorar, eu particularmente quero sempre estar evoluindo, buscar mais, me dedicar ao máximo por essa camisa - afirmou.

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Breno trabalhou com Enderson Moreira no Goiás e teve o aval do treinador para a chegada ao Alvinegro. O camisa 35 elogiou o treinado pela postura dentro e fora de campo.

– O Enderson é um cara muito justo e honesto, gosto muito de pessoas honestas. Se tiver bem vai jogar, se não, não vai. Ele vê muito bem o dia a dia, é um cara que eu admiro bastante. Quero dar o melhor aqui, buscar evoluir sempre. O Enderson passa muita confiança, independente de quem for jogar, e isso ajuda muito - confessou.MAIS DECLARAÇÕES DE BRENO

Venda da SAF– É uma transição muito importante do clube, mas a gente foca em trabalhar no profissionalismo. Trabalhar dentro de campo para dar o melhor a cada treino e cada jogo ao Botafogo.

Objetivos– Minha meta é estar sempre melhorando, evoluir sempre, me doando, sempre com lealdade com meus companheiros. Creio que seja a partir disso e ter sucesso.

Adaptação ao novo clube– Comentei até com minha família ontem o quanto o pessoal daqui é gente fina, gente boa, que te agrega. Sempre estão conversando com a gente que chegou, com quem vem da base, sempre estão dando um suporte... São pessoas do bem, confiáveis, pessoas muito legal mesmo. É muito legal de trabalhar.

Campeonato Carioca– Sempre tem margem pra melhora, a gente quer vencer, claro. A gente vai se ajustando, buscando melhoras a cada jogo e treino, mas a gente quer vencer.