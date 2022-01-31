Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Breno comemora estreia no Botafogo, mas não quer parar por aí: 'Nada de acomodar'
futebol

Breno comemora estreia no Botafogo, mas não quer parar por aí: 'Nada de acomodar'

Volante foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Bangu, mas mantém pés no chão e afirma que buscar evolução é prioridade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:08

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:08

A primeira impressão foi positiva. Breno foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Bangu, no último domingo, pelo Campeonato Carioca. O volante concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no Estádio Nilton Santos e afirmou que o momento é de manter os pés no chão.+ Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores
– Eu não só quero como tenho que melhorar, busco estar sempre evoluindo. Foi uma estreia boa, com vitória, mas nada de acomodar. Sempre buscar mais e é isso. Independente do quão boa for a atuação, sempre tem uma margem para melhora. A gente sempre quer melhorar, eu particularmente quero sempre estar evoluindo, buscar mais, me dedicar ao máximo por essa camisa - afirmou.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Breno trabalhou com Enderson Moreira no Goiás e teve o aval do treinador para a chegada ao Alvinegro. O camisa 35 elogiou o treinado pela postura dentro e fora de campo.
– O Enderson é um cara muito justo e honesto, gosto muito de pessoas honestas. Se tiver bem vai jogar, se não, não vai. Ele vê muito bem o dia a dia, é um cara que eu admiro bastante. Quero dar o melhor aqui, buscar evoluir sempre. O Enderson passa muita confiança, independente de quem for jogar, e isso ajuda muito - confessou.MAIS DECLARAÇÕES DE BRENO
Venda da SAF– É uma transição muito importante do clube, mas a gente foca em trabalhar no profissionalismo. Trabalhar dentro de campo para dar o melhor a cada treino e cada jogo ao Botafogo.
Objetivos– Minha meta é estar sempre melhorando, evoluir sempre, me doando, sempre com lealdade com meus companheiros. Creio que seja a partir disso e ter sucesso.
Adaptação ao novo clube– Comentei até com minha família ontem o quanto o pessoal daqui é gente fina, gente boa, que te agrega. Sempre estão conversando com a gente que chegou, com quem vem da base, sempre estão dando um suporte... São pessoas do bem, confiáveis, pessoas muito legal mesmo. É muito legal de trabalhar.
Campeonato Carioca– Sempre tem margem pra melhora, a gente quer vencer, claro. A gente vai se ajustando, buscando melhoras a cada jogo e treino, mas a gente quer vencer.
Crédito: BrenoemBotafogoxBangu(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo
Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados