Breno celebra chegada ao Botafogo e acredita em adaptação rápida: ‘Conheço o estilo de jogo do Enderson’

Mais novo reforço do Botafogo para 2022, Breno se apresentou em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O volante, que chegou do Goiás após ficar livre no mercado, disse estar "muito feliz" com a oportunidade de defender o clube.> Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor

- Estou muito feliz, foi um momento de muita receptividade, todos me acolheram muito bem, o staff, todo mundo comprometido em me ajudar. E fora a grande honra que é estar nesse clube, então pretendo me doar ao máximo pra poder dar muitas alegrias à torcida alvinegra. Estou muito feliz e ansioso para poder jogar. Pretendo dar o meu melhor aqui e ser muito feliz - comentou o volante.

Breno já trabalhou com o técnico Enderson Moreira, quando o mesmo estava no Goiás. O volante acredita que sua relação com o treinador pode ajudar na questão de adaptação dentro de campo.

- Isso me ajuda muito na parte da adaptação, eu conheço bem o estilo de jogo do Enderson então pretendo procurar meu espaço, sempre com lealdade e respeito, acima de tudo, o foco principal é o Botafogo e eu pretendo, assim, dar meu melhor a cada treino e, se Deus quiser, ajudar da melhor forma possível - destacou.

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O volante de 21 anos surgiu como promessa na equipe do Goiás e ganhou boa sequência na temporada de 2020. Breno disse estar mais maduro e preparado para dar seu melhor com a camisa alvinegra.

- Amadureci muito, foi um tempo de muito aprendizado, creio que hoje estou muito pronto e motivado para dar o meu melhor aqui dentro do Botafogo. Lógico, estou muito feliz, acho que isso vai me ajudar bastante, a adaptação está sendo muito boa. Pretendo, com aquilo que agreguei antes no Goiás, agregar aqui e dar o meu melhor dentro e fora de campo - disse o jovem.MAIS DECLARAÇÕES DE BRENO

Crescimento profissional- O Botafogo é um clube gigante, sei da proporção que tenho aqui, sei que tenho que me dedicar, sei que sou jovem, mas eu pretendo muito agregar com minha juventude, me entregar muito dentro e fora de campo para poder dar o melhor ao Botafogo - disse.

Agradecimento- Queria agradecer a torcida alvinegra pela receptividade, a todo staff comprometido com o clube, a todos os jogadores que me acolheram muito bem, então não vai faltar entrega, luta e dedicação da minha parte. Espero poder ajudar o máximo possível durante a temporada e o tempo de contrato que tiver. Estou muito feliz, é um sentimento inexplicável e quero muito honrar essa camisa - afirmou Breno.