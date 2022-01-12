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Breno celebra chegada ao Botafogo e acredita em adaptação rápida: ‘Conheço o estilo de jogo do Enderson’

Após ficar livre no mercado por deixar o Goiás, o volante chegou ao Alvinegro para a temporada de 2022 e já trabalhou com Enderson Moreira na equipe goiana
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LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 16:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:12

Mais novo reforço do Botafogo para 2022, Breno se apresentou em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O volante, que chegou do Goiás após ficar livre no mercado, disse estar "muito feliz" com a oportunidade de defender o clube.> Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor
- Estou muito feliz, foi um momento de muita receptividade, todos me acolheram muito bem, o staff, todo mundo comprometido em me ajudar. E fora a grande honra que é estar nesse clube, então pretendo me doar ao máximo pra poder dar muitas alegrias à torcida alvinegra. Estou muito feliz e ansioso para poder jogar. Pretendo dar o meu melhor aqui e ser muito feliz - comentou o volante.
Breno já trabalhou com o técnico Enderson Moreira, quando o mesmo estava no Goiás. O volante acredita que sua relação com o treinador pode ajudar na questão de adaptação dentro de campo.
- Isso me ajuda muito na parte da adaptação, eu conheço bem o estilo de jogo do Enderson então pretendo procurar meu espaço, sempre com lealdade e respeito, acima de tudo, o foco principal é o Botafogo e eu pretendo, assim, dar meu melhor a cada treino e, se Deus quiser, ajudar da melhor forma possível - destacou.
> Marcação, visão de jogo e 'excesso de vontade': quem é Breno, novo volante do Botafogo
O volante de 21 anos surgiu como promessa na equipe do Goiás e ganhou boa sequência na temporada de 2020. Breno disse estar mais maduro e preparado para dar seu melhor com a camisa alvinegra.
- Amadureci muito, foi um tempo de muito aprendizado, creio que hoje estou muito pronto e motivado para dar o meu melhor aqui dentro do Botafogo. Lógico, estou muito feliz, acho que isso vai me ajudar bastante, a adaptação está sendo muito boa. Pretendo, com aquilo que agreguei antes no Goiás, agregar aqui e dar o meu melhor dentro e fora de campo - disse o jovem.MAIS DECLARAÇÕES DE BRENO
Crescimento profissional- O Botafogo é um clube gigante, sei da proporção que tenho aqui, sei que tenho que me dedicar, sei que sou jovem, mas eu pretendo muito agregar com minha juventude, me entregar muito dentro e fora de campo para poder dar o melhor ao Botafogo - disse.
Agradecimento- Queria agradecer a torcida alvinegra pela receptividade, a todo staff comprometido com o clube, a todos os jogadores que me acolheram muito bem, então não vai faltar entrega, luta e dedicação da minha parte. Espero poder ajudar o máximo possível durante a temporada e o tempo de contrato que tiver. Estou muito feliz, é um sentimento inexplicável e quero muito honrar essa camisa - afirmou Breno.
Crédito: Breno,volantequechegaaoBotafogoatéofimde2024(Foto:VítorSilva/Botafogo

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