Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brazil fala sobre 'buscar soluções' no Vasco: 'Ninguém gostou do que viu'

Depois da estreia ruim na Série B, com o empate com o Vila Nova, torcida vascaína protestou contra o técnico Zé Ricardo e dirigente falou que 'cobranças serão feitas'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 16:23

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 16:23

Após a atuação ruim do Vasco no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, na última sexta-feira, o clube vai procurar soluções para este começo de Série B. Mas sem pressa. Ao menos, é o que o garantiu o gerente de futebol Carlos Brazil, que também admitiu que o time não teve um bom desempenho em São Januário.
- Vamos buscar as soluções de forma profissional e equilibrada. Não há como a gente buscar algo sendo pressionado, açodado, muito pelo contrário. Claro que não foi bom, ninguém gostou daquilo que viu, mas as cobranças vão ser feitas, por melhorias e por melhores escolhas - afirmou Carlos Brazil ao canal "Atenção, Vascaínos!".O time e a direção do Vasco foram muito cobrados depois da estreia na Série B, em São Januário. Os torcedores protestaram, principalmente, contra o técnico Zé Ricardo. A equipe teve 20 dias de preparação entre a eliminação no Carioca e a partida contra o Vila Nova e não conseguiu desempenhar um bom futebol.
Com um ponto na tabela, o Vasco volta a campo pela Série B no próximo sábado (16), contra o CRB, no Rei Pelé, às 19h.
Crédito: CarlosBrazilreconheceuatuaçãoruimdoVascocontraoVilaNova(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados