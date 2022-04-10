Brazil fala sobre 'buscar soluções' no Vasco: 'Ninguém gostou do que viu'

Após a atuação ruim do Vasco no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, na última sexta-feira, o clube vai procurar soluções para este começo de Série B. Mas sem pressa. Ao menos, é o que o garantiu o gerente de futebol Carlos Brazil, que também admitiu que o time não teve um bom desempenho em São Januário.

- Vamos buscar as soluções de forma profissional e equilibrada. Não há como a gente buscar algo sendo pressionado, açodado, muito pelo contrário. Claro que não foi bom, ninguém gostou daquilo que viu, mas as cobranças vão ser feitas, por melhorias e por melhores escolhas - afirmou Carlos Brazil ao canal "Atenção, Vascaínos!".O time e a direção do Vasco foram muito cobrados depois da estreia na Série B, em São Januário. Os torcedores protestaram, principalmente, contra o técnico Zé Ricardo. A equipe teve 20 dias de preparação entre a eliminação no Carioca e a partida contra o Vila Nova e não conseguiu desempenhar um bom futebol.